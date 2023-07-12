Зеленський після зустрічі з прем'єром Нідерландів повідомив, коли почнеться підготовка пілотів на F-16

Україна та Нідерланди домовились, що навчання українських пілотів на сучасних західних винищувачах F-16 розпочнеться у серпні.

Про це заявив президент Володимир Зеленський за результатами зустрічі з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте на полях саміту НАТО у Вільнюсі.

"Конкретні речі. На серпень – домовились почати підготовку пілотів. Наближаємо рішення щодо сучасної авіації для України", - зазначив він.

За його словами, також досягнуті домовленості з Рютте про конкретний внесок Нідерландів у зміцнення української ППО та артилерії.

"Дякую за підтримку на шляху в НАТО – як щодо запрошення, так і щодо гарантій безпеки на шляху, зокрема на двосторонній основі", - додав Зеленський.

F-16 для України: хронологія домовленостей

Питання щодо західних винищувачів для України обговорюється місяцями. У травні президент України Володимир Зеленський після візиту до Великої Британії анонсував створення коаліції літаків, а британський прем’єр-міністр Ріші Сунак пообіцяв підтримати її.

Пізніше Сунак та прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте домовилися, що працюватимуть над формуванням міжнародної коаліції.

Своєю чергою президент США Джо Байден говорив про рішення підтримати коаліцію шляхом навчання українських військових.

А міністр Військово-повітряних сил США Френк Кендалл зазначив, що надання повітряних суден може тривати кілька місяців, адже необхідно опрацювати чимало деталей, перш ніж ЗСУ зможуть використати сучасні винищувачі.

Одним із головних питань є навчання українських пілотів на цій техніці. Як розповідав міністр оборони України Олексій Резніков, Данія та Нідерланди очолили авіаційну коаліцію і готують програму, яка передбачатиме послідовний план підготовки українських військових на F-16.

І ось учора, 11 липня, Резніков підписав з 11 колегами з інших держав меморандум про створення коаліції з підготовки українських пілотів і технічного персоналу.

Як писало Reuters, коаліція розпочне навчання на винищувачах F-16 у серпні в Данії. При цьому навчальний центр буде створено в Румунії. Однак наразі жодна країна не взяла на себе зобов’язання відправити F-16 в Україну.