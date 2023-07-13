Кулеба ответил на угрозы Лаврова: Украина получит F-16 по графику

Россия должна бояться украинских военных, а не современные западные истребители F-16, которые Украина получит по графику.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Напомним, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия будет рассматривать предоставление Украине западных истребителей как "ядерную угрозу".

"Единственной угрозой для России является украинский солдат. Вот кого Путин и компания должны бояться больше всего", - сказал Кулеба.

Он отметил, что Украина получит F-16 по графику.

"Россия проглотит это, несмотря на грозную риторику Лаврова", - добавил министр.

F-16 для Украины

Министр обороны Украины Алексей Резников 11 июля подписал с 11 коллегами из других государств меморандум о создании коалиции по подготовке украинских пилотов и технического персонала.

Позже министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что первые истребители F-16 будут летать в Украине под управлением украинских пилотов до конца марта 2024 года.

Президент Владимир Зеленский 12 июля по результатам встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте на полях саммита НАТО в Вильнюсе заявил о договоренностях начать обучение украинских пилотов на современных западных истребителях F-16 в августе.