США одобрили передачу Украине F-16 от двух стран, — Reuters

Соединенные Штаты предоставили разрешение Дании и Нидерландам на передачу Украине истребителей F-16. Поставка может состояться сразу после завершения обучения украинских пилотов.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

Страны получили официальные заверения, что США ускорят утверждение запросов на передачу F-16 для отправки в Украину, когда пилоты пройдут подготовку. Дания и Нидерланды накануне отправляли соответствующие запросы в Вашингтон.

Reuters располагает письмом госсекретаря Энтони Блинкена к этим странам, в котором в частности написано: "Я пишу, чтобы выразить полную поддержку Соединенными Штатами как передачи Украине истребителей F-16, так и подготовки украинских пилотов квалифицированными инструкторами F-16.

Он подчеркнул, что F-16 позволят Украине "в полной мере воспользоваться своими новыми возможностями, как только первый набор пилотов завершит обучение".

Именно в Дании в августе коалиция из 11 стран должна начать обучение украинских пилотов на F-16. В Минобороны страны ожидают, что первые результаты обучения будут в начале 2024 года.

Дания и Нидерланды возглавили международные усилия по подготовке украинских пилотов, а также вспомогательному персоналу, обслуживанию самолетов. Это первые шаги по передаче Украине F-16.

Напомним, Воздушные силы ВСУ готовы к началу процесса передачи Украине западных истребителей, списки украинских пилотов для обучения на них утверждены.