Через несколько дней украинские пилоты начнут обучение на F-16 в США

На следующей неделе украинские пилоты начнут обучаться полетам на истребителе F-16 на базе ВВС Национальной гвардии в Тусконе в штате Аризона.

Об этом сообщает Рolitico.

Согласно сообщению, небольшое количество пилотов, прибывших в Соединенные Штаты в прошлом месяце для участия в курсах английского языка на авиабазе Лекленд в Техасе, сдали свой первый экзамен на знание языка и направляются на базу национальной гвардии Моррис в Аризоне.

Пилоты сначала обучаются основам управления F-16 в классе и на тренажерах, а затем перейдут к управлению реальными реактивными самолетами, как это типично для любой программы подготовки пилотов ВВС.

Однако курс может быть ускорен из-за неотложной необходимости вернуть их на поле боя, сказал американский чиновник.

Представитель ВВС Роуз Райли сообщает, что другая группа украинских пилотов принимает участие в программе изучения языка в Центре английского языка Института обороны США в Лакленде.

"Тестирование (по знанию языка) определит их следующие курсы и время, когда пилоты смогут начать обучение F-16. Варианты места проведения тренировок пока еще рассматриваются", – сказал Райли.

Издание пишет, что данная новость появилась после того, как США объявили в среду, что вместе с Нидерландами и Данией возглавит коалицию стран, которые будут обучать украинских пилотов и экипаж управлять и обслуживать F-16. В настоящее время 11 стран официально сформировали авиационную коалицию для помощи в учебе, а Нидерланды, Дания и Бельгия предоставят самолеты.

Первоначально официальные лица сказали, что пилоты и сопровождающие будут учиться в Европе; В прошлом месяце Пентагон объявил, что часть обучения будет проходить в США.

Во время пресс-конференции в Брюсселе в начале этой недели министр обороны Ллойд Остин заявил, что F-16 прибудут на поле боя не раньше следующей весны.

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