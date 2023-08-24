США согласились тренировать украинских пилотов на F-16, — NYT

В Вашингтоне изменили свое мнение по F-16 для Украины. Теперь Штаты соглашаются приступить к тренировкам украинских пилотов на истребителях с сентября 2023 года.

Об этом в четверг, 24 августа, сообщила американская газета The New York Times со ссылкой на чиновника Пентагона.

Еще неделю назад США заявляли, что пилоты могут проходить подготовку в Соединенных Штатах, если европейские программы обучения достигнут определенных лимитов.

Теперь решили, что пилоты сперва пройдут курс английского языка в Техасе, а затем начнут многомесячную летную подготовку в Аризоне.

Группа украинских пилотов еще раньше прошла обучение в США. Это произошло до того, как Байден в мае разрешил европейским странам, имеющим F-16 американского производства, обучать украинских пилотов.

Зимой ВВС США принимали двух украинских пилотов, чтобы оценить, как быстро и эффективно они могут освоить F-16. Эксперты пришли к выводу, что их можно научить управлению F-16 за четыре-пять месяцев.

Они должны получить определенные технические навыки, включая понимание приборов западной кабины и умение комфортно летать в строю по американскому стандарту с другими самолетами.

Заметим, что весь 2022 авиация была закрытым блоком в вопросе поставки оружия Украине. Только в начале 2023 года удалось начать публичный диалог о вероятности поставок F-16 в будущем. Эти истребители могут помочь Украине закрыть небо и ускорить освобождение территории.

Сначала США полностью отстранились от вопроса предоставления F-16 Украине и заявляли, что Киев в их "на самом деле не нуждается". Затем Вашингтон разрешил европейским странам взять инициативу в свои руки. Как результат 11 государств официально сформировали авиационную коалицию. Из них Дания, Нидерланды и Норвегия уже заявили о передаче Украине F-16 после того, как украинские пилоты завершат обучение.