США назвали условие, при котором присоединятся к обучению украинцев на F-16

США присоединятся к обучению украинских пилотов на истребителях F-16, если участников подготовки будет больше, чем смогут принять европейские страны. Об этом заявила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх, передает "Укринформ".

"Мы открыты к обучению пилотов, если тренировочные программы в Европе будут заполнены, таково условие. Дания и Нидерланды возглавляют подготовку, так что если у них нет возможности научить стольких пилотов, сколько будет хотеть отправить Украина, мы будем тренировать их", – сказала она.

Как отметила чиновница, точное количество пилотов, которые будут проходить подготовку, Украина определит самостоятельно.

"Решение примет Украина. Они до сих пор подсчитывают, сколько пилотов, готовых пройти обучение, имеют", – высказалась Сингх.

F-16 для Украины: хронология обсуждений

Вопрос о западных истребителях для Украины обсуждается месяцами. В мае президент Владимир Зеленский после визита в Великобританию анонсировал создание коалиции самолетов.

В свою очередь президент США Джо Байден говорил о решении поддержать коалицию путем обучения украинских военных.

В июле министр обороны Украины Алексей Резников подписал с 11 коллегами из других государств меморандум о создании коалиции по подготовке украинцев. Как отмечал чиновник, лидерство в этом процессе взяли на себя Дания и Нидерланды.

На днях стало известно, что обучение украинских пилотов, инженеров и техников на F-16 началось.

А 20 августа Зеленский во время визита в Нидерланды объявил о договоренности касательно передачи 42 истребителей F-16 Украине. Также в тот день стало известно, что Дания предоставит 19 таких самолетов.