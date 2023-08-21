Греция примет участие в тренировке украинских пилотов F-16

Греция примет участие в тренировке украинских пилотов истребителей F-16. Об этом сообщил в выступлении после встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Афинах украинский президент Владимир Зеленский.

"Сегодня имеем важный результат для авиационной коалиции: Греция примет участие в тренировке наших пилотов на F-16. Благодарю это предложение. Мы благодарны за то, что будет оборонная поддержка Греции для Украины. Наши команды прорабатывают соответствующие детали", - заявил он.

По словам главы украинского государства, в ходе встречи с Мицотакисом он обсудил оборонные нужды Украины, "назвав конкретные вещи, которые могут ускорить завершение войны". Также он отметил, что в этом контексте была обсуждена ситуация в Черноморском регионе.

"Украина построила альтернативный зерновой коридор, он может работать. Но чтобы его работа была стабильной, мы нуждаемся в усилении воздушного щита, и это действительно очень важно для Черноморского региона, в частности для нашего города Одесса", - указал Зеленский.

Президент подчеркнул, что греческие компании готовы участвовать в транспортировке украинского зерна и помощь Греции в защите черноморской акватории и по системам противовоздушной обороны может стать ее "историческим вкладом в общеевропейскую безопасность". Он добавил, что предложил Мицотакису "варианты, как это можно сделать".

Также глава государства выразил Греции благодарность за поддержку европейской и евроатлантической интеграции Украины, в частности, за подписание декларации о поддержке украинского членства в НАТО, а также за готовность к осуществлению шефства над городами Украины, которые нуждаются в восстановлении после разрушений.

Напомним, что накануне, 20 августа, Зеленский в ходе визита в Нидерланды объявил о договоренности о передаче 42 американских истребителей F-16 Украине. Также в тот день стало известно, что Дания предоставит 19 таких самолетов. Однако их можно будет использовать только на территории Украины.