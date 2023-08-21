Греція візьме участь в тренуванні українських пілотів F-16

Греція візьме участь в тренуванні українських пілотів винищувачів F-16. Про це повідомив у виступі після зустрічі з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом в Афінах український президент Володимир Зеленський.

"Сьогодні маємо важливий результат для авіаційної коаліції: Греція візьме участь в тренуванні наших пілотів на F-16. Дякую за цю пропозицію. Ми вдячні за те, що буде оборонна підтримка Греції для України. Наші команди опрацьовують відповідні деталі", - заявив він.

За словами глави української держави, під час зустрічі з Міцотакісом він обговорив оборонні потреби України, "назвавши конкретні речі, які можуть прискорити завершення війни". Також він зазначив, що в цьому контексті була обговорена й ситуація в Чорноморському регіоні.

"Україна сторила альтернативний зерновий коридор, він може працювати. Але щоб його робота була стабільною, ми потребуємо посилення повітряного щита, і це дійсно дуже важливо для Чорноморського регіону, зокрема для нашого міста Одеса", - вказав Зеленський.

Президент підкреслив, що грецькі компанії готові брати участь у транспортуванні українського зерна і допомога Греції у захисті чорноморської акваторії і щодо систем протиповітряної оборони може стати її "історичним внеском у загальноєвропейську безпеку". Він додав, що запропонував Міцотакісу "варіанти, як це можна зробити".

Також глава держави висловив Греції вдячність за підтримку європейської та євроатлантичної інтеграції України, зокрема підписання декларації про підтримку українського членства в НАТО, а також за готовність до здійснення шефства над містами України які потребують відновлення після руйнувань.

Нагадаємо, що напередодні, 20 серпня, Зеленський під час візиту до Нідерландів оголосив про домовленість щодо передачі 42 американських винищувачів F-16 Україні. Також того дня стало відомо, що Данія надасть 19 таких літаків. Але їх можна буде використовувати лише на території України.