США назвали умову, за якої долучаться до навчання українців на F-16

США приєднаються до навчання українських пілотів на винищувачах F-16, якщо учасників підготовки буде більше, ніж зможуть прийняти європейські країни. Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає "Укрінформ".

"Ми відкриті до навчання пілотів, якщо тренувальні програми у Європі будуть заповнені, такою є умова. Данія й Нідерланди очолюють підготовку, тож якщо вони не матимуть можливості навчити стількох пілотів, скільки хотітиме відправити Україна, ми тренуватимемо їх", - сказала вона.

Як зауважила чиновниця, точну кількість пілотів, які проходитимуть підготовку, Україна визначить самостійно.

"Рішення ухвалить Україна. Вони досі підраховують, скільки пілотів, готових пройти навчання, мають", – висловилася Сінгх.

F-16 для України: хронологія обговорень

Питання щодо західних винищувачів для України обговорюється місяцями. У травні президент Володимир Зеленський після візиту до Великої Британії анонсував створення коаліції літаків.

Своєю чергою президент США Джо Байден говорив про рішення підтримати коаліцію шляхом навчання українських військових.

У липні міністр оборони України Олексій Резніков підписав з 11 колегами з інших держав меморандум про створення коаліції з підготовки українців. Як зауважував урядовець, лідерство в цьому процесі взяли на себе Данія та Нідерланди.

Днями стало відомо, що навчання українських пілотів, інженерів та техніків на F-16 розпочалося.

А 20 серпня Зеленський під час візиту до Нідерландів оголосив про домовленість щодо передачі 42-х винищувачів F-16 Україні. Також того дня стало відомо, що Данія надасть 19 таких літаків.