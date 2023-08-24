Норвегия планирует передать Украине F-16, — СМИ

Правительство Норвегии приняло решение о передаче Украине истребителей F-16. Также страна официально заявила, что пришлет Киеву ЗРК и другое оружие.

Об этом в четверг, 24 августа, сообщают телеканал TV2 со ссылкой на данные нескольких независимых источников и агентство Reuters.

"Таким образом, Норвегия становится третьей страной НАТО после Нидерландов и Дании, передавшей Украине истребители F-16", – говорится в сообщении.

Журналисты отмечают, что премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере в День Независимости находится с визитом в Киеве.

Он официально заявил, что Норвегия направит в Украину зенитно-ракетные комплексы и оборудование для разминирования, а также поможет стране обеспечить поставки газа и электроэнергии.

Речь идет о передаче IRIS-T, портативных комплектов для создания коридоров через минные поля и оборудование, используемое для ремонта критической электрической инфраструктуры.

"Поддержка противовоздушной обороны была решающей в препятствии России взять под контроль воздушное пространство и, таким образом, предотвратила большие страдания гражданского населения и военные потери", — отмечают в правительстве Норвегии.

Авиационная коалиция – истребители для Украины и обучение украинских пилотов

В июле 11 государств официально сформировали авиационную коалицию для поставки F-16 Украине. Соглашение подписала и Норвегия, которая стала третьим государством, которое приняло решение о передаче F-16 Киеву - страна присоединилась к Нидерландам и Дании.

Кроме того, украинские пилоты уже начали овладевать шведскими истребителями JAS 39 Gripen. Зеленский надеется, что после учений Украина сможет получить несколько Gripen.