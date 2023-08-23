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Не для F-16. Сейчас украинскую авиационную инфраструктуру нельзя назвать современной, — Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что скорость поставки истребителей F-16 зависит от Украины, а именно от того, как быстро удастся подготовить пилотов и создать необходимую инфраструктуру.
Об этом глава государства сообщил на пресс-конференции по итогам 3-го саммита Крымской платформы в Киеве, 23 августа.
Он отметил, что Украине еще предстоит параллельно подготовить инфраструктуру для современных самолетов.
"Нужно понять, что наша инфраструктура не современна для F-16. Мы построим ее как можно быстрее. Это наша задача. Это задача наших Воздушных сил. И отправить пилотов – это задача наших военных", - сказал Зеленский.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Глава государства назвал F-16 главным самолетом воздушного флота Украины в будущем. В то же время сейчас, как считает президент, многое зависит именно от Украины.
"Мы должны дать наших соответствующих пилотов, специалистов, инженеров. Скажу вам так: несколько пилотов обслуживаются десятками людей технического персонала. Поэтому очень важно всех ребят отобрать, отправить. Я уже не говорю о переводчиках, об учебе и т.д.", - сказал он.
20 августа Зеленский во время визита в Нидерланды объявил о договоренности по передаче американских истребителей F-16 Украине. В тот день стало известно, что Дания предоставит 19 таких самолетов. В стране уже стартовало обучение восьми украинских пилотов на истребителях F-16 .
Кроме того, участие в тренировке украинских пилотов примет Греция, о чем стало известно во время визита Зеленского в страну.