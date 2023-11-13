У Румунії відкрився центр, де українських пілотів навчатимуть літати на F-16

13 листопада у Румунії відкрився навчальний центр на військово-повітряній базі Фетешті, що за 150 км на схід від Бухареста, де українських пілотів навчатимуть на винищувачах F-16.

Про це повідомляє DW.

Зазначається, що навчальний центр офіційно відкрили міністри оборони Румунії та Нідерландів Анджел Тилвар та Кайса Оллонгрен.

Нідерланди нададуть від 12 до 18 винищувачів для тренувань як українських, так і румунських пілотів.

Перші п'ять F-16 влада Нідерландів відправила до Румунії тиждень тому.

Також компанія Lockheed - виробник F-16 - забезпечує на навчаннях інструкторів і технічний персонал. За попередніми оцінками, підготовка пілотів займе щонайменше пів року.

Винищувачі F-16 для України

Нагадаємо, в серпні Румунія та Нідерланди підписали лист про наміри створити базу для тренування пілотів на F-16 та відповідного обслуговування винищувачів у навчальному центрі.

Раніше міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що Амстердам передасть Києву фактично всі свої винищувачі F-16. Лише кілька з них залишать, але для навчання українських пілотів. При цьому, Нідерланди планують розпочати передачу винищувачів F-16 Україні у 2024 році.

Також навесні наступного року Данія планує передати Україні першу партію американських винищувачів F-16. У серпні ж у цій країні розпочалося навчання восьми українських пілотів управлінню такими літаками.

Зауважимо, Україна наразі немає відповідної інфраструктури для експлуатації винищувачів F-16. За оптимістичним сценарієм поставки літаків будуть у першій половині наступного року, коли пілоти закінчать навчання та підготують летовища.