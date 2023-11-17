Разведка Британии рассказала, как РФ готовится к появлению истребителей F-16 в Украине

Россия ускорила интеграцию своих самолетов ДРЛО А-50 и зенитно-ракетных комплексов С-400 из-за опасений, что в скором времени Украина получит от западных партнеров современные истребители F-16.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Отмечается, что РФ впервые начала использовать самолет A-50 MAINSTAY D для выявления целей над Украиной для своего зенитного ракетного комплекса дальнего радиуса действия C-400. Это дополняет основную задачу А-50 по координации действий истребительной авиации.

По сравнению с обычным наземным радаром C-400 А-50 может использовать свой радар для обнаружения самолетов врага на больших расстояниях, поскольку его высота позволяет ему видеть цели вокруг земли.

"Россия, вероятно, ускорила интеграцию MAINSTAY и SA-21 отчасти потому, что она озабочена перспективой развертывания в Украине боевых самолетов, предоставленных Западом. Существует реальная возможность того, что Россия пойдет на больший риск, летая на MAINSTAY ближе к линии фронта, чтобы эффективно выполнять боевые задачи", - подчеркнули в разведке Британии.

Истребители F-16 для Украины

Напомним, в августе Румыния и Нидерланды подписали письмо о намерениях создать базу для тренировки пилотов на F-16 и соответствующего обслуживания истребителей в учебном центре.

Ранее министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что Амстердам передаст Киеву фактически все свои истребители F-16. Лишь несколько из них оставят, но для обучения украинских пилотов. При этом, Нидерланды планируют начать передачу истребителей F-16 Украине в 2024 году.

Весной следующего года Дания планирует передать Украине первую партию американских истребителей F-16. В августе же в этой стране началось обучение восьми украинских пилотов управлению такими самолетами.

Заметим, что в Украине пока нет соответствующей инфраструктуры для эксплуатации истребителей F-16. По оптимистическому сценарию поставки самолетов будут в первой половине следующего года, когда пилоты закончат обучение и подготовят аэродромы.