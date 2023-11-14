В разведке Британии оценили эффективность использования армией РФ боеприпасов с лазерным наведением

Доступ к улучшенным высокоточным боеприпасам станет одним из ключевых факторов для российских военных на фронте в Украине с наступлением зимы.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Отметятся, что недавно Россия объявила об увеличении производства своих 152-мм артиллерийских боеприпасов с лазерным наведением "Краснополь-М2".

Также в РФ планируется улучшить характеристики снарядов в плохих погодных условиях.

По данным британской разведки, использование армией РФ боеприпасов с лазерным наведением "Краснополь-М2" доказало свою эффективность.

"В то же время российская оборонная промышленность не производит достаточно обычных боеприпасов. А запланированное увеличение производства "Краснополя" является попыткой более эффективно использовать производственные мощности", - подчеркнули в разведке.

Там добавили, что РФ использует беспилотники для обозначения целей на Краснополе, направляя на цель лазерный луч.

"Но низкая облачность была ключевым ограничительным фактором в производительности снаряда, поскольку его лазерный детектор не успевает обнаружить лазерную энергию и маневрировать для удара", - констатируют в разведке.

Поэтому российская промышленность, вероятно, попытается улучшить полетные характеристики Краснополя и сократить время лазерного обнаружения снаряда.

"С приближением зимы доступ России к усовершенствованным высокоточным боеприпасам, по всей вероятности, станет одним из ключевых факторов ее операционной эффективности в Украине", - подчеркнули в британской разведке.

Заметим, "Краснополь" – корректируемый артиллерийский боеприпас калибра 152 или 155 мм. Он предназначен для поражения бронированных целей и военных объектов. Коррекция удара производится благодаря лазерной отметке на цели.

Для увеличения максимального расстояния снаряд имеет реактивный двигатель. Боеприпас входит в российский комплекс управляемого артиллерийского вооружения, разработанный в тульском КБ "Приборостроение".

Ранее британская разведка сообщала, что российские малые односторонние беспилотные авиационные системы Lancet (БПЛА OWA) являются, скорее всего, одними из самых эффективных новых беспилотников, которые Россия применила в Украине за последние 12 месяцев.