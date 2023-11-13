Разведка Британии рассказала, как в армии РФ борются с алкоголизмом и наркоманией

Российские командиры часто наказывают наркоманов и алкоголиков среди оккупантов, направляя их в штурмовые отряды "Шторм-Z", которые фактически превратились в штрафные подразделения.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Отмечается, что в сентябре 2023 года независимое российское СМИ "Верстка" сообщило, что до 15% российских окупантов употребляют наркотики, в том числе амфетамины и каннабиса, которые легко можно достать даже на передовой.

"Эти сообщения заслуживают доверия согласно многочисленной информации о большом количестве дисциплинарных нарушений, преступлений и смертей, связанных со злоупотреблением алкоголем среди российских военнослужащих", - отмечают в разведке.

По данным разведки Британии, для наказания наркоманов и алкоголиков российские командиры часто направляют их в штурмовые отряды "Шторм-Z".

"Одна из основных причин плохой российской дисциплины и злоупотребления психоактивными веществами, вероятно, остается отсутствие у боевых частей возможности отойти от линии фронта", - подчеркивают в разведке Британии.

Заметим, чтобы удержаться на критических участках фронта, российские войска были усилены подразделениями "Шторм-Z". Российские солдаты попадают туда после того, как нарушили дисциплину и употребляли алкоголь.

Напомним, Соединенные Штаты располагают информацией о том, что российские военные казнят солдат, не выполняющих приказы на поле боя на войне с Украиной.

Также в британской разведке сообщали, что моральный дух личного состава оккупационной армии страны-агрессора РФ находится на низком уровне, а неподготовленные мобилизованные солдаты не способны к эффективному наступлению.

Российские захватчики страдают от посттравматического стрессового расстройства из-за отсутствия заботы о психическом здоровье и недостаточной ротации на фронте.