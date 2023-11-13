Розвідка Британії розповіла, як в армії РФ борються з алкоголізмом та наркоманією

Російські командири часто карають наркоманів і алкоголіків серед окупантів, направляючи їх до штурмових загонів "Шторм-Z", які фактично перетворилися на штрафні підрозділи.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Зазначається, що у вересні 2023 року незалежне російське ЗМІ "Верстка" повідомило, що до 15% російських окупантів вживають наркотики, у тому числі амфетаміни та канабіс, які легко можна дістати навіть на передовій.

"Ці повідомлення заслуговують на довіру згідно з численною інформацією про велику кількість дисциплінарних порушень, злочинів і смертей, пов'язаних зі зловживанням алкоголем серед російських військовослужбовців", - зауважують у розвідці.

За даними розвідки Британії, для покарання наркоманів та алкоголіків російські командири часто направляють їх до штурмових загонів "Шторм-Z".

"Однією з основних причин поганої російської дисципліни та зловживання психоактивними речовинами, ймовірно, залишається відсутність у бойових частин можливості відійти від лінії фронту", - підкреслюють у розвідці Британії.

Зауважимо, щоб втриматися на критичних ділянках фронту російські війська були посилені підрозділами "Шторм-Z". Російські солдати потрапляють туди після того, як порушили дисципліну та вживали алкоголь.

Нагадаємо, Сполучені Штати мають інформацію про те, що російські військові страчують солдатів, які не виконують накази на полі бою на війні з Україною.

Також у британській розвідці повідомляли, що моральний дух особового складу окупаційної армії країни-агресора РФ перебуває на низькому рівні, а непідготовлені мобілізовані солдати неспроможні до ефективного наступу.

Російські загарбники страждають від посттравматичного стресового розладу через відсутність турботи про психічне здоров’я та недостатню ротацію на фронті.