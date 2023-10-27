Росія страчує солдатів, які відмовляються виконувати накази, - Білий дім

Сполучені Штати мають інформацію про те, що російські військові страчують солдатів, які не виконують накази на полі бою на війні з Україною.

Про це заявив речник Білого дому Джон Кірбі, пише Reuters.

"У нас є інформація про те, що російські військові фактично страчували солдатів, які відмовлялися виконувати накази", - сказав журналістам Кірбі.

За його словами, США також мають інформацію про те, що російські командири погрожують стратити цілі підрозділи, якщо вони спробують відступити від вогню української артилерії.

Кірбі підкреслив, що мобілізовані сили Росії недостатньо навчені, недостатньо оснащені та не готові до бою. Він зауважив, що російські військові використовують тактику "гарматного м’яса" , кидаючи в бій групи погано навчених солдатів.

Речник Білого дому наголосив, що погрози стратити солдатів були варварськими.

"Я вважаю, що це симптом того, наскільки погано російське військове керівництво усвідомлює, що вони роблять, і наскільки погано вони впоралися з цим з військової точки зору", - констатував Кірбі.

Посол Росії у Вашингтоні Анатолій Антонов у коментарі в Telegram не згадав про звинувачення Білого дому, але, посилаючись на останній пакет військової допомоги Україні на 150 мільйонів доларів, назвав кроки США "провокаційними та підбурювальними діями на міжнародній арені, які більше схожі на підливання масла у вогонь", ніж на спробу пом’якшити конфлікт.

Натомість українські офіційні особи заявили, що російські війська не враховують великих втрат і продовжують натиск, щоб захопити місто Авдіївка на сході України.

Зауважимо, за даними розвідки Британії, атаки росіян на Авдіївському напрямку призвели до збільшення втрат окупантів на 90%.

Також у британській розвідці повідомляли, що моральний дух особового складу окупаційної армії країни-агресора РФ перебуває на низькому рівні, а непідготовлені мобілізовані солдати неспроможні до ефективного наступу.

Російські загарбники страждають від посттравматичного стресового розладу через відсутність турботи про психічне здоров’я та недостатню ротацію на фронті.