В армии РФ казнят солдат, отказывающихся выполнять приказы, - Белый дом

У Соединенных Штатов есть информация о том, что российские военные казнят солдат, которые не выполняют приказы на поле боя на войне с Украиной.

Об этом заявил спикер Белого дома Джон Кирби, пишет Reuters.

"У нас есть информация о том, что российские военные фактически казнили солдат, которые отказывались выполнять приказы", - сказал Кирби.

По его словам, США также располагают информацией о том, что российские командиры угрожают казнить целые подразделения, если они попытаются отступить от огня украинской артиллерии.

Кирби подчеркнул, что мобилизованные россияне недостаточно обучены, недостаточно оснащены и не готовы к бою. Он отметил, что русские военные используют тактику "пушечного мяса", бросая в бой группы плохо обученных солдат.

Спикер Белого дома подчеркнул, что угрозы казни солдат были варварскими.

"Я считаю, что это симптом того, насколько плохо российское военное руководство отдает себе отчет, что они делают, и насколько плохо они справились с этим с военной точки зрения", - констатировал Кирби.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в комментарии в Telegram не упомянул об обвинениях Белого дома, но, ссылаясь на последний пакет военной помощи Украине на 150 миллионов долларов, назвал шаги США "провокационными и подстрекающими действиями на международной арене, которые больше похожи на подливание масла в огонь", чем на попытку смягчить конфликт.

В то же время украинские официальные лица заявили, что российские войска не учитывают больших потерь и продолжают давление, чтобы захватить город Авдеевка на востоке Украины.

Заметим, по данным разведки Британии, атаки россиян на Авдеевском направлении привели к увеличению потерь оккупантов на 90%.

Также в британской разведке сообщали, что моральный дух личного состава оккупационной армии страны-агрессора РФ находится на низком уровне, а неподготовленные мобилизованные солдаты не способны к эффективному наступлению.

Российские захватчики страдают от посттравматического стрессового расстройства из-за отсутствия заботы о психическом здоровье и недостаточной ротации на фронте.