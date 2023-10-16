Конкуренты "вагнеровцам": в РФ ЧВК "Редут" активно вербует наемников под видом добровольцев, - британская разведка

Частная военная компания "Редут" на территории России вербует наемников под видом добровольцев", в том числе бывших "вагнеровцев". Сейчас ЧВК насчитывает более 7000 человек".

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Отмечается, что страна-агрессор РФ использует частные военные компании для усиления своих регулярных войск, что позволяет Кремлю избежать дальнейших непопулярных в стране мобилизационных мер.

В настоящее время ЧВК "Редут" контролируется и финансируется главным управлением генштаба вооруженных сил РФ.

В британской разведке отметили, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину "Редут" принимал участие в боевых действиях в Донецкой, Харьковской, Киевской и Луганской областях.

Численность группы, вероятно, насчитывает более 7000 человек.

Сейчас ЧВК "Редут" является одним из подразделений добровольческого корпуса, которые используются Министерством обороны России для усиления российских регулярных сил.

"Совершенно реалистичная возможность того, что практика Минобороны России вербовать через так называемые добровольческие отряды способствовала тому, что Россия избежит дальнейших непопулярных мобилизаций", - отметили в разведке Британии.

Напомним, статус частной военной компании "Вагнер" остается неясным на фоне сообщений о переговорах по предстоящему сотрудничеству боевиков с Кремлем. В настоящее время "вагнеровцы" присутствуют в Беларуси, Центральноафриканской Республике, Ливии и Мали.

Напомним, за последние недели сотни боевиков, ранее связанных с ЧВК "Вагнер", начали возвращаться на фронт и воюют в составе оккупационной армии РФ под Бахмутом в Донецкой области.

Ранее сообщалось, что Андрей Трошев, покинувший группу "Вагнер" после конфликта с ее финансистом Евгением Пригожиным, возглавил российскую новую частную военную компанию, воюющую в районе Бахмута Донецкой области.

Как считают аналитики Института изучения войны (ISW), ПИК "Вагнер" снова может стать серьезной угрозой, если восстановит себя как согласованное и крупное формирование под руководством российского правительства с эффективным централизованным руководством.