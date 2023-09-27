Колишній "вагнерівець" очолив нову російську ПВК, яка воює в Україні, - ISW

Андрій Трошев, який покинув групу "Вагнер" після конфлікту з її фінансистом Євгеном Пригожиним, очолив російську нову приватну військову компанію, яка воює в районі Бахмута Донецької області.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що Міноборони РФ найняло деяких колишніх співробітників ПВК "Вагнер" у свої приватні військові компанії, які воюють в Україні.

За словами пов’язаного з Кремлем військового блогера, Трошев, відомий під прізвиськом Сєдой, вербує колишніх бойовиків "Вагнер" з різних країн, які разом із ним покинули ПВК після повстання Пригожина.

Вони приєдналися до пов'язаних з Міноборони РФ приватних військових компаній "Редут" і "Добровольчий корпус" і наразі перебувають в районі Бахмута на Донеччині.

Також повідомляється, що Трошев намагається вербувати персонал "Вагнера", який зараз перебуває в Білорусі, Африці та на Близькому Сході.

Крім того, джерела, пов'язані з "Вагнер", заявляють, що ПВК все ще працює в Африці та Білорусі, й поки що немає планів закривати організацію.

Водночас один з "вагнерівців" Антон Єлізаров, відомий як "Лотос", веде переговори з Росгвардією про включення підрозділів до її складу.

Єлізаров опирається вимогам Росгвардії про підписання особовим складом "Вагнера" індивідуальних контрактів, які, дозволять Росгвардії розділити підрозділи Вагнера і відправити їх в різні райони.

"ISW раніше повідомляв, що депутати Держдуми Росії запропонують законопроєкт, що дозволяє Росгвардії включати добровольчі формування, і Єлізаров, ймовірно, наполягає на тому, щоб "вагнерівці" вважалися окремим добровольчим формуванням Росгвардії", - підкреслюють аналітики.

Раніше повідомлялося, що деякі бойовики приватної військової компанії "Вагнер" повертаються воювати в Україну, але вони не зможуть підсилити можливості армії Росії та відчутно вплинути на ситуацію на фронті.

Також структури Росгвардії як мінімум із серпня почали приймати на роботу колишніх найманців ПВК "Вагнер" з-поміж ексув'язнених, які отримали помилування. Їх беруть "не на керівні посади і навіть не до середнього офіцерського складу".