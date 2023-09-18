Скільки "вагнерівців" залишилося у Білорусі

На території Білорусі наразі залишилося менш ніж 1000 найманців ПВК "Вагнер". З них 200 виконують функції інструкторів у спецпідрозділах МВС та Міністерства оборони Білорусі.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що за інформацією від місцевого підпілля в Білорусі залишилося менш як 1000 вагнерівців.

"Наразі з них 200 залишаються інструкторами в спецпідрозділах МВС та МО Білорусі. Решта залишків - це ті кого не хочуть забирати ні в нові ПВК, ні в МО РФ", - підкреслили в ЦНС.

Крім того, в РФ створили нову "ПВК" аби переманити терористів з "Вагнер", яка напряму буде куруватися Міністерством оборони РФ.

"Міністерство оборони РФ відправляє своїх емісарів до Білорусі та країн Африки, зокрема Алжиру, Малі та Судану. Мета: переконати більше "вагнерівців" на підписання контракту зі збройними силами РФ через нову приватну військову компанію. Відповідальним за створення нової ПВК за попередніми даними призначено Суровікіна", - повідомили в ЦНС.

Там додають, що таким чином за підготовлений людський ресурс триває конкуренція між білоруською ПВК "ГардСервіс" та новоствореною російською ПВК.

Зауважимо, "вагнерівці" почали виїжджати з території Білорусі ще до ймовірної смерті ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Багато "вагнерівців" вважають, що за смертю Пригожина може стояти влада. І Кремль не може ігнорувати такі ризики

Раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW)повідомляли, що ПВК "Вагнер", ймовірно, більше не існуватиме як квазінезалежна паралельна військова структура після того, як президент Росії Володимир Путін майже напевно вбив фінансиста "Вагнер" Євгена Пригожина та засновника Дмитра Уткіна.