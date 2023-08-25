В ISW спрогнозували майбутнє "вагнерівців" після смерті Пригожина

ПВК "Вагнер", ймовірно, більше не існуватиме як квазінезалежна паралельна військова структура після того, як президент Росії Володимир Путін майже напевно вбив фінансиста "Вагнер" Євгена Пригожина та засновника Дмитра Уткіна.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Як зазначається, російські джерела стверджували, що Кремль відмовився платити білоруському уряду за розміщення ПВК "Вагнер" в Білорусі, і що фінансові проблеми вже призвели до скорочення виплат, що спричинило відтік "вагнерівців".

Аналітики зауважують, що усунення центрального керівництва, ймовірно, стане причиною того, що ПВК "Вагнер" вже не зможе діяти незалежно від російського Міноборони.

"Залишається незрозумілим, чи планує Кремль, щоб "Вагнер" повністю розпався, чи має намір відновити його як набагато меншу організацію, повністю підпорядковану російському Міноборони. Третій варіант — відновлення ПВК "Вагнер" як квазінезалежної організації під керівництвом нового командира, лояльного до Кремля — можливий, але малоймовірний", - прогнозують аналітики.

Наразі ватажки "вагнерівців" не оприлюднили жодної публічної заяви після аварії літака Пригожина.

Аналітики ISW вважають, що таке мовчання може бути пов’язане з хаосом і плутаниною в рядах "вагнерівців" після ймовірної загибелі Пригожина та Уткіна або через чіткі вказівки російської влади зберігати мовчання, адже Кремль може розглядати публічну заяву командувачів як спробу організувати та відновити незалежність ПВК"Вагнер".

"Готовність Путіна публічно вбити керівництво ПВК "Вагнер", ймовірно, спонукає "вагнерівців" утриматися від публічного призначення наступників Пригожина та Уткіна на цей час", - зауважують аналітики.

Вони вважають, що ймовірне вбивство Путіним керівництва Вагнера ясно показало, що Кремль буде вороже ставитися до тих, хто намагатиметься забезпечити незалежність для своїх власних паралельних військових структур.

"Кремль, ймовірно, розглядатиме будь-які майбутні зусилля зі створення незалежних паралельних військових структур через призму свого досвіду з Вагнером і Пригожиним. А подібна історія з керівництвом вагнерівців, ймовірно, стане постійною загрозою для тих, хто планує створити паралельні військові структури, що нагадують ПВК "Вагнер", - підкреслюють в ISW.

На думку аналітиків, Путін утримувався від усунення Пригожина через побоювання розлютити "вагнерівців", а наразі він, можливо, вирішив, що достатньо відокремив їх від Пригожина за кілька місяців після повстання і міг убити Пригожина, не викликавши серйозної негативної реакції.

В ISW припускають, що навряд чи "вагнерівці" ​​вдадуться до негайної розправи проти тих, кого вони вважають відповідальними за смерть своїх ватажків.

Чи справді загинув Пригожин

Наразі офіційного підтвердження загибелі Пригожина немає.

Тіла загиблих в авіакатастрофі бізнес-джету Пригожина направили до Москви на ДНК-експертизу.

Але деякі росЗМІ повідомили, що тіло Пригожина начебто офіційно упізнано в морзі.Його впізнав один із командирів ПВК "Вагнер". Головною прикметою стала відсутність пальця. Також по зросту та татуюванням у морзі було впізнано другого керівника "Вагнера" Дмитра Уткіна.

Літак, на якому нібито був Пригожин, розбився в Росії: що відомо

23 серпня в Тверській області Росії зазнав аварії приватний літак Embraer, на на борту якого нібито знаходився Пригожин. Також росЗМІ стверджують, що нібито літак з Пригожиним на борту зазнав катастрофи, тому що його збила місцева ППО.

В Росавіації стверджують, що нібито на борту знаходився засновник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин.

Як вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), лідер країни-агресора РФ Володимир Путін, ймовірно, віддав наказ вбити очільника ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина для того, щоб відновити власну владу після заколоту та помститися за приниження.

Зауважимо, в українській розвідці вважають, що аварія літака з керівництвом "вагнерівців" - це зумисний терористичний акт.

Наразі у Головного управління розвідки Міноборони немає підтвердження, що на цьому борту дійсно перебував Пригожин і що він дійсно загинув.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не має стосунку до аварії літака, на борту якого начебто перебував ватажок ПВК “Вагнер” Євген Пригожин.