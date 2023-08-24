Чи дійсно загинув Пригожин: коментар української розвідки

Російські ЗМІ повідомляють, що у літак, в якому летів ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин, начебто була закладена вибухівка. В українській розвідці вважають, що аварія літака з керівництвом "вагнерівців" - це зумисний терористичний акт.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, передає Укрінформ.

У ГУР вважають, що аварія літака Пригожина не випадкова

"Насправді зрозуміло, що припускати імовірність якоїсь випадкової аварії тут може лише російська пропаганда. Зрозуміло, що це зумисний терористичний акт – або це зовні ураження, або усередині, там треба ще розбиратися. Тобто, це ліквідація низки осіб", – підкреслив Юсов.

Він зауважив, що наразі немає підтвердження у ГУР, що на цьому борту дійсно перебував Пригожин і що він дійсно загинув.

За словами Юсова, ця інформація, звичайно, потребує надретельної перевірки, але це імовірний сценарій, який зараз розглядається.

Щодо того, чому із двох бортів, на яких летіли "вагнерівці", один розбився, а інший нормально здійснив посадку, представник воєнної розвідки заявив, що, вочевидь, перелік пасажирів та їхні прізвища таки мали значення.

Юсов наголосив, що історія з падінням з літаком з Пригожиним на борту, насправді є дуже красномовною.

"Якщо ми говоримо принаймні про мафію і банду, то там є якісь поняття "домовились – значить домовилися". Якщо це fail state, тобто навіть не понятійна історія, то ось бачимо такі методи, які, безумовно, будуть мати наслідки для самого утворення, яке наразі називається РФ", – наголосив Юсов.

Представник ГУР відзначив, що росіяни "їдять один одного" давно, "просто у різний спосіб і готують по-різному: когось варять на повільному вогні, когось швидко смажать, когось – їдять сирим і просто солять".

Версія загибелі Пригожина від пропагандистів

Зауважимо, основною версією, яка обговорюється у світі з приводу загибелі Пригожина, є його вбивство за наказом лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна. У Росії ж на офіційному рівні, а також на прокремлівських ресурсах версія про причетність Путіна і російської влади до загибелі Пригожина відкидається і називається "ворожим вкиданням" з метою посіяти ворожнечу і смуту всередині Росії.

Натомість просувається версія про причетність іноземних спецслужб, яка, зважаючи на все, і стане офіційною в РФ.

Як повідомляють росЗМІ, головною версією слідства є підрив літака, в якому перебувало керівництво "вагнерівців".

За даними ЗМІ, саме у районі шасі літака стався вибух. Внаслідок цього нібито відірвало крило, яке вдарилося у стабілізатор. Через це борт почав набирати висоту, а потім різко пішов вниз.

При цьому, росЗМІ акцентують увагу на тому, що хвостова частина літака впала за 5 кілометрів від фюзеляжу.

Чи справді загинув Пригожин

Наразі офіційного підтвердження загибелі Пригожина немає.

Тіла загиблих в авіакатастрофі бізнес-джету Пригожина направили до Москви на ДНК-експертизу.

Але деякі росЗМІ повідомили, що тіло Пригожина начебто офіційно упізнано в морзі.Його впізнав один із командирів ПВК "Вагнер". Головною прикметою стала відсутність пальця. Також по зросту та татуюванням у морзі було впізнано другого керівника "Вагнера" Дмитра Уткіна.

Літак, на якому нібито був Пригожин, розбився в Росії: що відомо

23 серпня в Тверській області Росії зазнав аварії приватний літак Embraer, на на борту якого нібито знаходився Пригожин. Також росЗМІ стверджують, що нібито літак з Пригожиним на борту зазнав катастрофи, тому що його збила місцева ППО.

В Росавіації стверджують, що нібито на борту знаходився засновник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин.

Як вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), лідер країни-агресора РФ Володимир Путін, ймовірно, віддав наказ вбити очільника ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина для того, щоб відновити власну владу після заколоту та помститися за приниження.