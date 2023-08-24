Действительно ли погиб Пригожин: комментарий украинской разведки

Российские СМИ сообщают, что в самолет, в котором летел главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, вроде бы была заложена взрывчатка. В украинской разведке считают, что авария самолета с руководством "вагнеровцев" – это умышленный террористический акт.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, передает Укринформ.

В ГУР считают, что авария самолета Пригожина не случайна

"На самом деле понятно, что предполагать вероятность какой-то случайной аварии здесь может только российская пропаганда. Понятно, что это умышленный террористический акт – либо это внешнее поражение, либо внутри, там нужно еще разбираться. То есть это ликвидация ряда лиц", – подчеркнул Юсов.

Он отметил, что пока нет подтверждения у ГУР, что на этом борту действительно находился Пригожин и что он погиб.

По словам Юсова, эта информация, конечно, нуждается в тщательной проверке, но это предполагаемый сценарий, который сейчас рассматривается.

Относительно того, почему из двух бортов, на которых летели "вагнеровцы", один разбился, а другой нормально совершил посадку, представитель военной разведки заявил, что, очевидно, перечень пассажиров и их фамилии имели значение.

Юсов подчеркнул, что история с падением с самолетом с Пригожиным на борту, на самом деле очень красноречивая.

"Если мы говорим по крайней мере о мафии и банде, то там есть какие-то понятия "договорились - значит договорились". Если это fail state, то есть даже не понятийная история, то вот видим такие методы, которые, безусловно, будут иметь последствия для самого образования, какое сейчас называется РФ", – подчеркнул Юсов.

Представитель ГУР отметил, что россияне "едят друг друга" давно, "просто разными способами и готовят по-разному: кого-то варят на медленном огне, кого-то быстро жарят, кого-то – едят сырым и просто солят".

Версия гибели Пригожина от пропагандистов

Отметим, что основной версией, которая обсуждается в мире по поводу гибели Пригожина, является его убийство по приказу лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина. В России же на официальном уровне, а также на прокремлевских ресурсах версия о причастности Путина и российских властей к гибели Пригожина отвергается и называется "враждебным вбросом" с целью посеять рознь и смуту внутри России.

Вместо этого продвигается версия о причастности иностранных спецслужб, которая, судя по всему, и станет официальной в РФ.

Как сообщают росСМИ, главной версией следствия является подрыв самолета, в котором находилось руководство "вагнеровцев".

По данным СМИ, именно в районе шасси самолета произошел взрыв. В результате якобы оторвало крыло, которое ударилось в стабилизатор. Поэтому борт начал набирать высоту, а затем резко пошел вниз.

При этом росСМИ акцентируют внимание на том, что хвостовая часть самолета упала в 5 километрах от фюзеляжа.

Действительно ли погиб Пригожин

Пока официального подтверждения гибели Пригожина нет.

Тела погибших в авиакатастрофе бизнес-джета Пригожина направили в Москву на ДНК-экспертизу.

Но некоторые росСМИ сообщили, что тело Пригожина вроде бы официально опознано в морге. Его узнал один из командиров ЧВК "Вагнер". Главной приметой стало отсутствие пальца. Также по росту и татуировке в морге был опознан второй руководитель "Вагнера" Дмитрий Уткин.

Самолет, на котором якобы был Пригожин, разбился в России: что известно

23 августа в Тверской области России потерпел крушение частный самолет Embraer, на на борту которого якобы находился Пригожин. Также росСМИ утверждают, что якобы самолет с Пригожиным на борту потерпел крушение, потому что его сбила местная ПВО.

В Росавиации утверждают, что якобы на борту находился основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Как считают аналитики Института изучения войны (ISW), лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин, вероятно, отдал приказ убить руководителя Пригожина для того, чтобы восстановить собственную власть после мятежа и отомстить за унижение.