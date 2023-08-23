Сигнал российским элитам: в Офисе президента прокомментировали уничтожение самолета Пригожина

Президент РФ не допустит потери контроля над российской элитой и никому не простит свой страх. Показательное устранение Пригожина вместе с командованием "Вагнера" - это не что иное, как сигнал от Путина российским элитам перед предстоящими выборами 2024 года.

Такое мнение высказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, Пригожин сам подписал себе особый смертный приговор, доверившись странным гарантиям от Лукашенко и не менее абсурдному "честному слову" Путина, поскольку последний все это время ожидал благоприятного момента.

"Показательное устранение Пригожина и командование "Вагнера" через два месяца после попытки переворота – это сигнал от Путина российским элитам перед выборами 2024 года: "Бойтесь! Нелояльность равна смерти", - написал Подоляк.

Он добавляет, что это событие тоже является сигналом для российских военных. Таким образом, Путин предупреждает, что героев "СВО" в России не будет. Они погибнут либо в Украине, либо от рук ФСБ.

Щодо Пригожина: треба почекати розвіяння туману війни... Проте очевидно, що Путін нікому не прощає власного звірячого страху – саме такого, який обнулив його в червні 2023-го, – і чекав моменту. Очевидно також, що Пригожин підписав собі особливий смертний вирок тієї миті, коли… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 23, 2023

Напомним, среда, 23 августа, около 18:20 в Тверской области России потерпел крушение частный самолет Embraer. В Росавиации утверждают, что якобы на борту находился основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.