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Происшествия
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Самолет, на котором якобы был Пригожин, разбился в России: его могло сбить ПВО

Самолет, на котором якобы был Пригожин, разбился в России: его могло сбить ПВО

В среду, 23 августа, около 20:00 в Тверской области России потерпел крушение частный самолет. В Росавиации утверждают, что якобы на борту находился основатель ПИК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Об этом сообщили РосСМИ со ссылкой на Росавиацию.

МЧС РФ заявило, что разбившийся бизнес-джет направлялся из Москвы в Петербург. В результате авиакатастрофы десять человек погибли.

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