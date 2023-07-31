Пригожин срочно отзывает всех "вагнеровцев" из отпусков

Наемников частной военной компании "Вагнер" отзывают из отпусков. Они должны до 5 августа прибыть в лагеря в Республике Беларусь.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что всех наемников ЧВК "Вагнер" отзывают из отпусков и максимально перебрасывают в Беларусь.

"На 5 августа запланированы неизвестные меры "вагнеровцев" под личным руководством Евгения Пригожина", - отмечают в ЦНС.

Там добавляют, что основная масса прибывших в Беларусь террористов с опытом контрабандной деятельности и перевозки нелегальных мигрантов. Они проводят подготовку к расшатыванию ситуации на границе Польши и Литвы.

"Для прикрытия преступники получают форму белорусских пограничников и под видом белорусских служащих будут сопровождать беженцев в их попытках пересечь границу", - подчеркивают в ЦНС.

Ранее в ЦНС отмечали, что "Вагнер"ищет в Беларуси наемников, готовых воевать против Литвы и Польши.

Перемещение "вагнеровцев" в Беларусь

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 23 июня сообщил, что его боевики приступили к выполнению поставленных задач по "наведению порядка" в России.

СМИ и собственно Пригожин указывали, что "вагнеровцы" взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже и двигались в направлении Москвы.

На следующий день попытка мятежа была пресечена. Это произошло после разговора Пригожина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Стороны договорились, что Пригожин и желающие "вагнеровцы" переместятся в Беларусь.

15 июля украинские пограничники и мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщили, что члены ЧВК начали двигаться с территории России в Беларусь.

В украинском Центре национального сопротивления отмечали, что "вагнеровцы" будут заниматься тренировкой белорусской армии . Эта информация подтвердилась: 20 июля Министерство обороны Беларуси объявило об организации совместных учений белорусских спецназовцев с боевиками ППК "Вагнер". Соответствующие мероприятия решили провести на полигоне, расположенном вблизи границы с Польшей.

Уровень угрозы от "вагнеровцев" для Украины и Польши

Что касается оценки угрозы от "вагнеровцев", то президент Польши Анджей Дуда ранее называл присутствие Пригожина и боевиков в Беларуси "очень серьезной и тревожной проблемой" , требующей жесткого ответа НАТО.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский обращал внимание на то, что контингент "вагнеровцев" в Беларуси будет не очень велик . Многих членов ЧВК ликвидировали украинские военные.

Аналитики из Института изучения войны (ISW) считают, что боевики ЧВК "Вагнер" в Беларуси не представляют военной угрозы для Польши или Украины. Пока нет никаких признаков того, что боевики имеют тяжелое вооружение, необходимое для проведения серьезного наступления.