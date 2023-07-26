“Вагнер” шукає у Білорусі найманців, які готові воювати проти Литви та Польщі

Під час навчань, які проходять серед військовослужбовців збройних сил Республіки Білорусь, відбувається набір до лав ПВК “Вагнер”.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Згідно з отриманою інформацією від підпілля серед білоруських військовослужбовців, які проходять вишкіл під керівництвом інструкторів ПВК "Вагнер", однією з умов контракту є готовність до участі в бойових діях на території сусідніх держав, зокрема Польщі та Литви.

Це свідчить про те, що "вагнерівці" здійснюють набір серед військовослужбовців з Білорусі з метою залучення їх до збройних конфліктів в інших країнах, включаючи територію сусідніх держав.

Такі дії можуть викликати значну політичну та міжнародну напругу і потенційно нарушувати міждержавні відносини.

"Вагнерівці" у Білорусі: для чого вони Лукашенку

Українські прикордонники 15 липня підтвердили про прибуття "вагнерівців" до Білорусі. За даними моніторингових каналів, російські найманці рухалися із РФ та розмістилися на теририторії наметового табору в с. Ціль, що під Осиповичами. При чому, у Міністерства оборони Білорусі повідомили, що "вагнерівці" навчають військовозобов'язаних з білорусі освоювати навички переміщення на полі бою та тактичної стрільби, отримувати знання з інженерної підготовки та тактичної медицини

Зазначимо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко,ймовірно, прагне використати свою владу над ПВК "Вагнер", щоб отримати поступки від Путіна.

Американські аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що "вагнерівці" були найважливішою темою під час нещодавньої зустрічі Путіна і Лукашенка.

Посилаючись на російські джерела, аналітики стверджують, що "вагнерівці" були найважливішою темою під час зустрічі Путіна і Лукашенка. При цьому, Путін хотів, щоб "Білорусь брала більшу участь у війні в Україні, і відхилив компромісну пропозицію Лукашенка змусити білоруські сили провести демонстрацію сили на кордоні Білорусі з Україною.