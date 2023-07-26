"Вагнер" ищет в Беларуси наемников, готовых воевать против Литвы и Польши

Во время учений, проходящих среди военнослужащих вооруженных сил Республики Беларусь, происходит набор в ряды ПИК "Вагнер".

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Согласно полученной информации от подполья среди белорусских военнослужащих, которые проходят обучение под руководством инструкторов ППК "Вагнер", одним из условий контракта является готовность к участию в боевых действиях на территории соседних государств, в частности, Польши и Литвы.

Это свидетельствует о том, что "вагнеровцы" совершают набор среди военнослужащих из Беларуси с целью привлечения их к вооруженным конфликтам в других странах, включая территорию соседних государств.

Такие действия могут вызвать значительное политическое и международное напряжение и потенциально нарушать межгосударственные отношения.

"Вагнеровцы" в Беларуси: для чего они Лукашенко

Украинские пограничники 15 июля подтвердили о прибытии "вагнеровцев" в Беларусь. По данным мониторинговых каналов, российские наемники двигались из РФ и разместились на территории палаточного лагеря в с. Цель под Осиповичами. Причем, в Министерстве обороны Беларуси сообщили, что "вагнеровцы" учат военнообязанным из Беларуси осваивать навыки перемещения на поле боя и тактической стрельбы, получать знания по инженерной подготовке и тактической медицине.

Отметим, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, вероятно, стремится использовать свою власть над ПИК "Вагнер", чтобы получить уступки от Путина.

Американские аналитики из Института изучения войны (ISW) считают, что "вагнеровцы" были важнейшей темой во время недавней встречи Путина и Лукашенко.

Ссылаясь на российские источники, аналитики утверждают, что "вагнеровцы" были важнейшей темой во время встречи Путина и Лукашенко. При этом Путин хотел, чтобы "Беларусь принимала большее участие в войне в Украине, и отклонил компромиссное предложение Лукашенко заставить белорусские силы провести демонстрацию силы на границе Беларуси с Украиной".