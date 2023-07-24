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"Вагнеровцы" в Беларуси. В ISW оценили уровень угрозы от боевиков для Украины и Польши
Боевики ЧВК "Вагнер" в Беларуси не представляют военной угрозы для Польши или Украины. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) по итогам 23 июля.
Как отметили аналитики, спутниковые снимки главной базы "вагнеровцев" в белорусской деревне Цель показывают, что в зоне расположения транспортных средств и вокруг нее размещены преимущественно сотни легковых автомобилей, небольших грузовиков и около 35 полуприцепов.
Сейчас нет никаких признаков того, что боевики имеют тяжелое вооружение, которое необходимо для проведения серьезного наступления на Украину или Польшу, ведь условием соглашения о прекращении мятежа в России была передача такого оружия "вагнеровцев" Министерству обороны РФ.
"Силы "Вагнер" в Беларуси не представляют военной угрозы для Польши или Украины, пока они не будут переоснащены механизированной техникой", – указали в ISW, добавив, что для НАТО серьезной угрозы не будет даже в случае перевооружения ЧВК.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Перемещение "вагнеровцев" в Беларусь
Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 23 июня сообщил, что его боевики приступили к выполнению поставленных задач по "наведению порядка" в России.
СМИ и собственно Пригожин указывали, что "вагнеровцы" взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже и двигались в направлении Москвы. Глава ЧВК требовал доступа к высшему военному руководству РФ.
На следующий день попытка мятежа была остановлена. Это произошло после разговора Пригожина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Стороны договорились, что Пригожин и желающие "вагнеровцы" переместятся в Беларусь.
Еще до переброски боевиков белорусская служба "Радио Свобода" писала, что их могут разместить в селе Цель Могилевской области – там построили палаточный лагерь на несколько тысяч человек.
15 июля украинские пограничники и мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщили, что члены ЧВК начали двигаться с территории России в Беларусь.
В украинском Центре национального сопротивления отмечали, что "вагнеровцы" будут заниматься тренировкой белорусской армии. Эта информация подтвердилась: 20 июля Министерство обороны Беларуси объявило об организации совместных учений белорусских спецназовцев с боевиками ЧВК "Вагнер". Соответствующие мероприятия решили провести на полигоне, расположенном вблизи границы с Польшей.
Что касается оценки угрозы от "вагнеровцев", то президент Польши Анджей Дуда ранее называл присутствие Пригожина и боевиков в Беларуси "очень серьезной и тревожной проблемой", требующей жесткого ответа НАТО.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский обращал внимание на то, что контингент "вагнеровцев" в Беларуси будет не очень большой. Многих членов ЧВК ликвидировали украинские военные.