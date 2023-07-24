"Вагнеровцы" в Беларуси. В ISW оценили уровень угрозы от боевиков для Украины и Польши

Боевики ЧВК "Вагнер" в Беларуси не представляют военной угрозы для Польши или Украины. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) по итогам 23 июля.

Как отметили аналитики, спутниковые снимки главной базы "вагнеровцев" в белорусской деревне Цель показывают, что в зоне расположения транспортных средств и вокруг нее размещены преимущественно сотни легковых автомобилей, небольших грузовиков и около 35 полуприцепов.

New images of the Wagner Field Camp in Tsel, Asipovichy, Mogilev Oblast collected today on July 23, 2023.



The oblique imagery reveals additional details about the numbers and types of vehicles that have recently arrived at this facility.



Some observations below.



📷: @Maxar pic.twitter.com/fuelFmOVDN — George Barros (@georgewbarros) July 23, 2023 Лагерь "вагнеровцев" в Беларуси

Сейчас нет никаких признаков того, что боевики имеют тяжелое вооружение, которое необходимо для проведения серьезного наступления на Украину или Польшу, ведь условием соглашения о прекращении мятежа в России была передача такого оружия "вагнеровцев" Министерству обороны РФ.

"Силы "Вагнер" в Беларуси не представляют военной угрозы для Польши или Украины, пока они не будут переоснащены механизированной техникой", – указали в ISW, добавив, что для НАТО серьезной угрозы не будет даже в случае перевооружения ЧВК.

Перемещение "вагнеровцев" в Беларусь

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 23 июня сообщил, что его боевики приступили к выполнению поставленных задач по "наведению порядка" в России.

СМИ и собственно Пригожин указывали, что "вагнеровцы" взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже и двигались в направлении Москвы. Глава ЧВК требовал доступа к высшему военному руководству РФ.

На следующий день попытка мятежа была остановлена. Это произошло после разговора Пригожина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Стороны договорились, что Пригожин и желающие "вагнеровцы" переместятся в Беларусь.

Еще до переброски боевиков белорусская служба "Радио Свобода" писала, что их могут разместить в селе Цель Могилевской области – там построили палаточный лагерь на несколько тысяч человек.

15 июля украинские пограничники и мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщили, что члены ЧВК начали двигаться с территории России в Беларусь.

В украинском Центре национального сопротивления отмечали, что "вагнеровцы" будут заниматься тренировкой белорусской армии. Эта информация подтвердилась: 20 июля Министерство обороны Беларуси объявило об организации совместных учений белорусских спецназовцев с боевиками ЧВК "Вагнер". Соответствующие мероприятия решили провести на полигоне, расположенном вблизи границы с Польшей.

Что касается оценки угрозы от "вагнеровцев", то президент Польши Анджей Дуда ранее называл присутствие Пригожина и боевиков в Беларуси "очень серьезной и тревожной проблемой", требующей жесткого ответа НАТО.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский обращал внимание на то, что контингент "вагнеровцев" в Беларуси будет не очень большой. Многих членов ЧВК ликвидировали украинские военные.