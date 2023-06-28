Перемещение "вагнеровцев" в Беларусь. Дуда призвал к жесткому ответу со стороны НАТО

Присутствие ЧВК "Вагнер" и ее основателя Евгения Пригожина в Беларуси требует жесткого ответа НАТО. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, передаёт Onet.

Как отметил Дуда, он надеется, что вопрос "вагенровцев" в Беларуси будет одним из главных на саммите НАТО.

"По моему мнению, он (вопрос, – ред.) нуждается в определенных решениях. Трудно сказать, будут ли они приняты во время предстоящего саммита в Вильнюсе, потому что это достаточно сложный процесс, но я надеюсь, что мы обсудим этот вопрос", – сказал президент Польши.

Также он добавил, что Пригожин и "вагнеровцы" в Беларуси - это "очень серьезная и тревожная проблема".

"Мы должны принять некоторые решения, очень сильные решения. По-моему, это требует очень жесткого ответа НАТО", – высказался Дуда.

Напомним, попытка мятежа в России закончилась после разговора Пригожина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко 24 июня.

Спикер Кремля Дмитрий Песков отмечал, что уголовное дело по организации вооруженного мятежа Пригожиным закроют (что позже и произошло), а сам он "уйдет в Беларусь".

Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что "вагнеровцы" смогут подписать контракт с Минобороны РФ, уволиться или также "уйти в Беларусь".

В свою очередь Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина в Беларусь.

Что касается боевиков ЧВК, то российские оппозиционные СМИ сообщали о начале строительства тренировочных лагерей для "вагнеровцев" в белорусских Осиповичах, в 200 км от границы с Украиной. Однако в Госпогранслужбе Украины указывали, что пока не фиксируют строительство таких баз.