Переміщення "вагнерівців" у Білорусь. Дуда закликав до жорсткої відповіді з боку НАТО

Присутність ПВК "Вагнер" та її засновника Євгенія Пригожина у Білорусі вимагає жорсткої відповіді НАТО. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, передає Onet.

Як зазначив Дуда, він сподівається, що питання "вагенрівців" у Білорусі буде одним із головних на саміті НАТО.

"На мою думку, воно потребує певних рішень. Важко сказати, чи будуть вони ухвалені під час майбутнього саміту у Вільнюсі, тому що це досить складний процес, але я сподіваюся, що ми обговоримо це питання", – сказав президент Польщі.

Також він додав, що Пригожин й і "вагнерівці" в Білорусі – це "дуже серйозна і тривожна проблема".

"Ми повинні ухвалити деякі рішення, дуже сильні рішення. На мою думку, це потребує дуже жорсткої відповіді НАТО", – висловився Дуда.

Нагадаємо, спроба заколоту в Росії закінчилася після розмови Пригожина з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком 24 червня.

Речник Кремля Дмитро Пєсков зазначав, що кримінальну справу щодо організації збройного заколоту Пригожиним закриють (що пізніше і сталося), а сам він "піде в Білорусь".

Пізніше президент РФ Володимир Путін заявив, що "вагнерівці" зможуть підписати контракт із Міноборони РФ, звільнитися або також "піти в Білорусь".

Своєю чергою Лукашенко 27 червня підтвердив прибуття Пригожина в Білорусь.

Що стосується бойовиків ПВК, то російські опозиційні ЗМІ повідомляли про початок будівництва тренувальних таборів для "вагнерівців" у білоруських Осиповичах, що за 200 км від кордону з Україною. Однак у Держприкордонслужбі України вказували, що поки не фіксують будівництва таких баз.