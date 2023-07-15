Колонна ЧВК "Вагнер" прибыла в Беларусь: украинские пограничники фиксируют их движение

С территории России в Беларусь 15 июля начали перемещаться группы "вагнеровцев". Предварительно сформированная колонна ЧВК "Вагнер" движется к палаточному лагерю в д. Цель.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины и команда "Белорусский Гаюн".

"По состоянию на данный момент имеющаяся информация показывает, что в Беларуси начали наблюдаться отдельные группы представителей из частных военных кампаний, которые перемещаются с территории России", - рассказал спикер ГНСУ Андрей Демченко.

Украинские пограничники отслеживают ситуацию, чтобы установить места дислокации, количество и задачи боевиков.

По информации белорусских партизан, "вагнеровцы", в частности, двигаются автомобилями на номерах так называемых "Л/ДНР".

В колонне заметили минимум 60 автомобилей, среди которых пикапы, большие фуры, буханки и минимум 3 автобуса для перевозки людей. Колонну сопровождало ГАИ Беларуси.

Напомним, попытка мятежа в России закончилась после разговора Пригожина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Путин заявил, что "вагнеровцы" смогут подписать контракт с Минобороны РФ, уволиться или "уйти в Беларусь".

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский не считает, что переброска боевиков ЧВК "Вагнер" в Беларусь несет серьезную угрозу.