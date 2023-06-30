Несмотря на неудачный мятеж "Вагнер" продолжает вербовать боевиков для войны в Украине - СМИ

ЧВК "Вагнер" продолжает вербовать боевиков по всей России, несмотря на неудачную попытку мятежа основателя группировки Евгения Пригожина в РФ.

Об этом сообщает BBC.

Журналисты BBC отмечают, что позвонили по телефону на десятки номеров центров вербовки "Вагнера", которые расположены в России. От имени брата, который якобы находится на контракте в ЧВК, они спрашивали о возможности присоединиться к ним и воевать в Украине.

Во всех центрах сообщили, что работают в обычном режиме. В частности, в Мурманске женщина из спортивного клуба "Викинг" подтвердила, что клуб продолжает записывать бойцов в ЧВК для войны в Украине.

Несколько человек, поднявших трубку, подчеркнули, что новые члены подписывают контракты с самой группой наемников, а не с Министерством обороны России.

"Министерство обороны здесь абсолютно ни при чем. Ничего не остановилось, мы продолжаем набирать людей", - отметили в спортивном клубе "Спарта" в Волгограде.

Напомним, попытка мятежа в России закончилась после разговора Пригожина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко 24 июня.

Спикер Кремля Дмитрий Песков отмечал, что уголовное дело по организации вооруженного мятежа Пригожиным закроют (что позже и произошло), а сам он "уйдет в Беларусь".

Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что "вагнеровцы" смогут подписать контракт с Минобороны РФ, уволиться или также "уйти в Беларусь".

В свою очередь Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина в Беларусь.

Что касается боевиков ЧВК, то российские оппозиционные СМИ сообщали о начале строительства тренировочных лагерей для "вагнеровцев" в белорусских Осиповичах, в 200 км от границы с Украиной. Однако в Госпогранслужбе Украины указывали, что пока не фиксируют строительство таких баз.