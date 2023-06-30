Попри невдалий заколот "Вагнер" продовжує вербувати бойовиків для війни в Україні – ЗМІ

ПВК "Вагнер" продовжує вербувати бойовиків по всій Росії, попри невдалу спробу заколоту засновника угрупування Євгена Пригожина у РФ.

Про це повідомляє BBC.

Журналісти BBC зазначають, що зателефонували на десятки номерів центрів вербування "Вагнера", які розташовані в Росії. Від імені брата, який нібито є на контракті у ПВК, вони запитували про можливість приєднатися до них і воювати в Україні.

В усіх центрах повідомили, що працюють у звичному режимі. Зокрема, у Мурманську жінка зі спортивного клубу "Вікінг" підтвердила, що клуб продовжує записувати бійців у ПВК для війни в Україні.

Кілька людей, які підняли слухавку, підкреслили, що нові члени підписують контракти із самою групою найманців, а не з Міністерством оборони Росії.

"Міністерство оборони тут абсолютно ні до чого. Нічого не зупинилося, ми продовжуємо набирати людей", - – зазначили у спортивному клубі "Спарта" у Волгограді.

Нагадаємо, спроба заколоту в Росії закінчилася після розмови Пригожина з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком 24 червня.

Речник Кремля Дмитро Пєсков зазначав, що кримінальну справу щодо організації збройного заколоту Пригожиним закриють (що пізніше і сталося), а сам він "піде в Білорусь".

Пізніше президент РФ Володимир Путін заявив, що "вагнерівці" зможуть підписати контракт із Міноборони РФ, звільнитися або також "піти в Білорусь".

Своєю чергою Лукашенко 27 червня підтвердив прибуття Пригожина в Білорусь.

Що стосується бойовиків ПВК, то російські опозиційні ЗМІ повідомляли про початок будівництва тренувальних таборів для "вагнерівців" у білоруських Осиповичах, що за 200 км від кордону з Україною. Однак у Держприкордонслужбі України вказували, що поки не фіксують будівництва таких баз.