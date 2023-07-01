Зеленский о раздоре в РФ после мятежа Пригожина: "Уже есть несколько Путиных с разными фамилиями"

Президент Владимир Зеленский указывает, что попытка мятежа ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным привела к ослаблению российской вертикали власти, которую выстраивал президент Владимир Путин, настолько, что она перестала функционировать, а ситуация в РФ скатилась к раздору между сторонниками одного и другого, что влияет и на способность России воевать против Украины.

Об этом он рассказал в ходе общения с испанскими журналистами в Киеве перед визитом к главе государства премьер-министра Испании Педро Санчеса, видео которого опубликовала пресс-служба президента.

"Путин понял, что это – вызов. Большое количество людей в России поддержало Пригожина, это же понятно. Когда вы смотрите на соцсети, вы понимаете то, что у них происходит. В России был раскол, и это факт. Его мощной вертикали больше не существует. Большое количество [людей] поддержало Пригожина, а большое количество поддерживает Путина. Говорят так, что это их внутренний конфликт. Нет, это очень влияет на их мощь на поле боя", - заявил Зеленский.

По словам президента, у россиян сейчас "слабая ситуация" из-за выяснения того, кто ответственен за отсутствие побед на поле боя, и это Украине нужно использовать для вытеснения врага со своей территории.

"Они проигрывают в войне. Если у них нет объединенных побед на поле боя, они начинают искать, кто виноват, потому что они должны мотивировать свое общество. И теперь одна часть России будет искать винных среди "пригожинцев", другая - среди "путинцев". И так оно и происходит. Это говорит о том, что Путин не один уже. Уже несколько "Путиных" с разными фамилиями. Вот что происходит", - сказал он.

Относительно разговоров о возможном размещении "вагнеровцев" на территории Беларуси Зеленский заявил, что в Украине понимают, для чего это делается и какое количество этих лиц может быть на территории этой страны.

"На сегодняшний день мы считаем, что они будут поднимать информационную волну - что очень опасная ситуация и большое давление и для Украины, и для Европы. Но мы считаем, что это будет только информационное давление, что они не способны что-то серьезное сделать против Украины. Тем не менее мы будем заниматься этим направлением, будем следить за севером нашего государства", - указал Зеленский.

Он напомнил, что накануне провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, дав поручение, в частности, главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному, усилить северное направление.