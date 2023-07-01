Зеленський про розбрат в РФ після заколоту Пригожина: "Вже є кілька Путіних з різними прізвищами"

Президент Володимир Зеленський вказує, що спроба заколоту ПВК "Вагнер" на чолі з Євгеном Пригожиним призвела до ослаблення російської вертикалі влади, яку вибудовував президент Володимир Путін, настільки, що вона перестала функціонувати, а ситуація в РФ скотилася до розбрату між прихильниками одного та другого, що впливає і на здатність Росії воювати проти України.

Про це він розповів під час спілкування з іспанськими журналістами в Києві перед візитом до глави держави прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса, відео якого опублікувала пресслужба президента.

"Путін зрозумів, що це - виклик. Велика кількість людей в Росії підтримала Пригожина, це ж зрозуміло. Коли ви дивитися на соцмережі, ви розумієте те що у них відбувається. В Росії був розкол, і це факт. Його потужної вертикалі більше не існує. Велика кількість [людей] підтримала Пригожина, а велика кількість підтримує Путіна. Говорять так, що це їхній внутрішній конфлікт. Ні, це дуже впливає на їхню потужність на полі бою", - заявив Зеленський.

За словами президента, у росіян зараз "слабка ситуація" через з'ясування того, хто є відповідальний за відсутність перемог на полі бою, і це Україні треба використовувати для витіснення ворога зі своєї території.

"Вони програють у війні. Якщо у них немає об'єднаних перемог на полі бою, вони починають шукати, хто винен, бо вони повинні мотивувати своє суспільство. І тепер одна частина Росії буде шукати винних серед "пригожинців", інша - серед "путінців". І так воно й відбувається. Це говорить про те, що Путін не один вже. Вже кілька "Путіних" з різними прізвищами. Ось що відбувається", - сказав він.

Стосовно ж розмов про можливе розміщення "вагнерівців" на території Білорусі Зеленський заявив, что в Україні розуміють, для чого це робиться і яка кількість цих осіб може бути на території цієї країни.

"На сьогодні ми вважаємо, що вони будуть підіймати інформаційну хвилю - що дуже небезпечна ситуація і великий тиск і для України, і для Європи. Але ми вважаємо на сьогодні, що це буде тільки інформаційний тиск, що вони не спроможні щось серйозне зробити проти України. Тим не менш ми будемо займатися цим напрямком, будемо слідкувати за північчю нашої держави", - вказав Зеленський.

Він нагадав, що напередодні провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, давши доручення, зокрема головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному, посилити північний напрямок.