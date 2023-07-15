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Колона ПВК "Вагнер" прибула до Білорусі: українські прикордонники фіксують їхній рух
З території Росії до Білорусі 15 липня почали переміщатися групи "вагнерівців". Попередньо, сформована колона ПВК "Вагнер" рухається до наметового табору в д. Цель.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України та команда "Беларускі Гаюн".
"Станом на зараз наявна інформація показує, що в Білорусі почали спостерігатися окремі групи представників із приватних військових кампаній, які переміщаються з території Росії", – розповів речник ДПСУ Андрій Демченко.
Українські прикордонники відстежують ситуацію, аби встановити місця дислокації, кількість та завдання бойовиків.Підписуйтесь на наш Telegram канал
За інформацією білоруських партизанів, "вагнерівці", зокрема, рухаються автомобілями на номерах так званих "Л/ДНР".
У колоні помітили мінімум 60 автомобілів, серед яких пікапи, великі фури, буханці та мінімум 3 автобуси для перевезення людей. Колону супроводжувало ДАІ Білорусі.
Нагадаємо, спроба заколоту в Росії закінчилася після розмови Пригожина з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком 24 червня. Путін заявив, що "вагнерівці" зможуть підписати контракт із Міноборони РФ, звільнитися або також "піти в Білорусь".
Зауважимо, що президент України Володимир Зеленський не вважає, що перекидання бойовиків ПВК "Вагнер" у Білорусь несе серйозну загрозу.