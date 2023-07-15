Колона ПВК "Вагнер" прибула до Білорусі: українські прикордонники фіксують їхній рух

З території Росії до Білорусі 15 липня почали переміщатися групи "вагнерівців". Попередньо, сформована колона ПВК "Вагнер" рухається до наметового табору в д. Цель.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України та команда "Беларускі Гаюн".

"Станом на зараз наявна інформація показує, що в Білорусі почали спостерігатися окремі групи представників із приватних військових кампаній, які переміщаються з території Росії", – розповів речник ДПСУ Андрій Демченко.

Українські прикордонники відстежують ситуацію, аби встановити місця дислокації, кількість та завдання бойовиків.

За інформацією білоруських партизанів, "вагнерівці", зокрема, рухаються автомобілями на номерах так званих "Л/ДНР".

У колоні помітили мінімум 60 автомобілів, серед яких пікапи, великі фури, буханці та мінімум 3 автобуси для перевезення людей. Колону супроводжувало ДАІ Білорусі.

Нагадаємо, спроба заколоту в Росії закінчилася після розмови Пригожина з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком 24 червня. Путін заявив, що "вагнерівці" зможуть підписати контракт із Міноборони РФ, звільнитися або також "піти в Білорусь".

Зауважимо, що президент України Володимир Зеленський не вважає, що перекидання бойовиків ПВК "Вагнер" у Білорусь несе серйозну загрозу.