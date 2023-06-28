Зеленський про рівень загрози від "вагнерівців" у Білорусі: контингент буде не дуже великий

Президент України Володимир Зеленський не вважає, що перекидання бойовиків ПВК "Вагнер" у Білорусь несе серйозну загрозу. Як передає "Інтерфакс-Україна", про це він заявив під час пресконференції.

Зеленський зазначив, що "вагнерівці" є на всій окупованій території України й Збройні сили знищили багатьох цих бойовиків.

"Понад 20 тисяч із них були знищені. Тому та кількість, яка пішла, скажімо так, у позитивному сенсі, пішла на Москву, її порівняно з тим, скільки їх було в нас, порівнювати неможливо [...] Тому я не можу сказати, наскільки вони комусь загрожуватимуть на території Білорусі, тому що вважаю, що контингент цей буде не дуже великий", – сказав він.

Як додав президент, українська армія вважає, що ситуація на півночі країни незмінна і контрольована. Крім того, повторення російського походу в Україні неможливе.

"Усе-таки в нас потужна, сучасна армія. І не на словах", – вказав очільник держави.

Нагадаємо, спроба заколоту в Росії закінчилася після розмови Пригожина з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком 24 червня.

Речник Кремля Дмитро Пєсков зазначав, що кримінальну справу щодо організації збройного заколоту Пригожиним закриють (що пізніше і сталося), а сам він "піде в Білорусь".

Пізніше президент РФ Володимир Путін заявив, що "вагнерівці" зможуть підписати контракт із Міноборони РФ, звільнитися або також "піти в Білорусь".

Своєю чергою Лукашенко 27 червня підтвердив прибуття Пригожина в Білорусь.

Що стосується бойовиків ПВК, то російські опозиційні ЗМІ повідомляли про початок будівництва тренувальних таборів для "вагнерівців" у білоруських Осиповичах, що за 200 км від кордону з Україною. Однак у Держприкордонслужбі України вказували, що поки не фіксують будівництва таких баз.