Беларусь с "вагнеровцами" начала военные учения у границы с Польшей

Министерство обороны Беларуси 20 июля объявило об организации совместных учений белорусских спецназовцев с боевиками ЧВК "Вагнер" на полигоне, расположенном вблизи границы с Польшей.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Боевики с белорусскими военными подразделений сил специальных операций в течение недели будут отрабатывать учебно-боевые задания на полигоне "Брестский". Заметим, что место проведения учений находится фактически между границей с Польшей и Украиной.

Фото: Google maps

Известно, что во время учений именно боевики ЧВК "Вагнер", прибывшие на территорию Беларуси, тренируют белорусскую армию.

Как ЧВК "Вагнер" оказалась в Беларуси

Попытка мятежа в России закончилась после разговора основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко 24 июня. Президент РФ Владимир Путин заявил, что "вагнеровцы" смогут подписать контракт с Минобороны РФ, уволиться или "уйти в Беларусь".

Украинские пограничники 15 июля заметили, что с территории России в Беларусь начали перемещаться группы "вагнеровцев". В то же время в Украине уверены, что переброска боевиков ЧВК "Вагнер" в Беларусь не несет серьезной угрозы.