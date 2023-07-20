Білорусь з "вагнерівцями" розпочала військові навчання біля кордону з Польщею

Міністерство оборони Білорусі 20 липня оголосило про організацію спільних навчань білоруських спецпризначенців з бойовиками ПВК "Вагнер" на полігоні, що розташований поблизу кордону з Польщею.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Бойовики з білоруськими військовими підрозділів сил спеціальних операцій протягом тижня відпрацюють навчально-бойові завдання на полігоні "Брестський". Зауважимо, що місце проведення навчань розташоване фактично між кордоном з Польщею та Україною.

Фото: Google maps

Відомом, що під час навчань саме бойовики ПВК "Вагнер", які прибули на територію Білорусі, тренують білоруську армію.

Як ПВК "Вагнер" опинилася в Білорусі

Спроба заколоту в Росії закінчилася після розмови засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком 24 червня. Президент РФ Володимир Путін заявив, що "вагнерівці" зможуть підписати контракт із Міноборони РФ, звільнитися або також "піти в Білорусь".

Українські прикордонники 15 липня помітили, що з території Росії до Білорусі почали переміщатися групи "вагнерівців". Водночас в Україні впевнені, що перекидання бойовиків ПВК "Вагнер" у Білорусь не несе серйозної загрози.