Пригожин терміново відкликає всіх "вагнерівців" з відпусток

Найманців приватної військової компанії "Вагнер" відкликають з відпусток. Вони мають до 5-го серпня прибути до таборів в Республіці Білорусь.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що всіх найманців ПВК "Вагнер" відкликають з відпусток і максимально перекидають до Білорусі.

"На 5 серпня сплановані невідомі заходи "вагнерівців" під особистим керівництвом Євгена Пригожина", - зауважують в ЦНС.

Там додають, що основна маса новоприбулих до Білорусі терористів з досвідом контрабандної діяльності та перевезення нелегальних мігрантів. Вони проводять підготовку до розхитування прикордоння Польщі й Литви.

"Для прикриття злочинці отримують форму білоруських прикордонників, й під виглядом білоруських службовців будуть супроводжувати біженців в їх спробах перетнути кордон", - підкреслюють в ЦНС.

Раніше в ЦНС зазначали, що “Вагнер” шукає у Білорусі найманців, які готові воювати проти Литви та Польщі

Переміщення "вагнерівців" у Білорусь

Очільник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин 23 червня повідомив, що його бойовики розпочали виконання поставлених завдань щодо "наведення ладу" в Росії.

ЗМІ й власне Пригожин вказували, що "вагнерівці" взяли під контроль військові об'єкти РФ у Ростові-на-Дону й Воронежі та рухалися в напрямку Москви. Очільник ПВК вимагав доступу до вищого військового керівництва РФ.

Наступного дня спроба заколоту була припинена. Це відбулося після розмови Пригожина з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Сторони домовилися, що Пригожин та бажаючі "вагнерівці" перемістяться в Білорусь.

15 липня українські прикордонники й моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомили, що члени ПВК почали рухатися з території Росії до Білорусі.

В українському Центрі національного спротиву зазначали, що "вагнерівці" займатимуться тренуванням білоруської армії. Ця інформація підтвердилася: 20 липня Міністерство оборони Білорусі оголосило про організацію спільних навчань білоруських спецпризначенців із бойовиками ПВК "Вагнер". Відповідні заходи вирішили провести на полігоні, який розташований поблизу кордону з Польщею.

Рівень загрози від "вагнерівців" для України та Польщі

Що стосується оцінки загрози від "вагнерівців", то президент Польщі Анджей Дуда раніше називав присутність Пригожина й бойовиків у Білорусі "дуже серйозною і тривожною проблемою", яка вимагає жорсткої відповіді НАТО.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський звертав увагу на те, що контингент "вагнерівців" у Білорусі буде не дуже великий. Багатьох членів ПВК ліквідували українські військові.

Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що бойовики ПВК "Вагнер" у Білорусі не становлять військової загрози для Польщі чи України. Наразі немає жодних ознак того, що бойовики мають важке озброєння, необхідне для проведення серйозного наступу.