У прикордонній службі України повідомили, скільки "вагнерівців" вже прибули до Білорусі

Російські найманці з ПВК "Вагнер" продовжують прибувати на територію Білорусі. Станом на зараз їх там близько 5 тисяч і вони не несуть загрозу для України.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

"Білорусь продовжує підтримувати Росію, надаючи свої полігони, інфраструктуру, в тому числі і щодо розміщення російських найманців, а не лише підрозділів регулярної російської армії. Водночас поряд з нашим кордоном будь-яких переміщень чи техніки, чи особового складу різних підрозділів ми не спостерігаємо", — зазначив він.

За його словами, ситуація на кордоні України з Білоруссю залишається повністю контрольованою. Українська розвідка відстежує подальшу ситуацію, наскільки вона може змінитися і нести загрозу Україні.

"На цей момент та кількість представників ПВК "Вагнер" на території Білорусі значної загрози Україні не становить", — запевнив Демченко.

Він також додав, що "вагнерівці" у Білорусі можуть залучатися як інструктори до підготовки підрозділів білоруської армії, а також до навчань російських окупантів, проте, за його словами, їх там наразі практично немає.

Переміщення "вагнерівців" у Білорусь

Очільник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин 23 червня повідомив, що його бойовики розпочали виконання поставлених завдань щодо "наведення ладу" в Росії.

ЗМІ й власне Пригожин вказували, що "вагнерівці" взяли під контроль військові об'єкти РФ у Ростові-на-Дону й Воронежі та рухалися в напрямку Москви. Очільник ПВК вимагав доступу до вищого військового керівництва РФ.

Наступного дня спроба заколоту була припинена. Це відбулося після розмови Пригожина з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Сторони домовилися, що Пригожин та бажаючі "вагнерівці" перемістяться в Білорусь.

15 липня українські прикордонники й моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомили, що члени ПВК почали рухатися з території Росії до Білорусі.

В українському Центрі національного спротиву зазначали, що "вагнерівці" займатимуться тренуванням білоруської армії. Ця інформація підтвердилася: 20 липня Міністерство оборони Білорусі оголосило про організацію спільних навчань білоруських спецпризначенців із бойовиками ПВК "Вагнер". Відповідні заходи вирішили провести на полігоні, який розташований поблизу кордону з Польщею.