Польща, Латвія та Литва закриють кордони з Білоруссю у разі загрози з боку "вагнерівців"

Польща, Литва та Латвія планують спільно прийняти рішення про закриття своїх кордонів із Білоруссю, якщо на їхньому кордоні відбудуться провокації за участю групи “Вагнера”.

Про це повідомляє Reuters.

"Безсумнівно, якщо будуть серйозні інциденти за участю групи Вагнера на кордонах НАТО і країн ЄС, таких як Польща, Литва чи Латвія, ми, безсумнівно, вживемо спільних заходів", – сказав міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінські.

Польща, яка є членом НАТО, 19 липня вирішила перекинути військові частини на схід після того, як найманці "Вагнера" почали тренувати білоруський спецназ за кілька миль від її кордону. Через два дні президент Володимир Путін звинуватив Польщу в територіальних амбіціях у колишньому Радянському Союзі та заявив, що будь-яка агресія проти Білорусі буде вважатися нападом на Росію.

При цьому, дорожній рух між Польщею та Білоруссю припинено з лютого на тлі погіршення відносин між двома країнами.

"Я не виключаю, що якщо ми вирішимо, що це правильна відповідь на даний момент, ми призведемо до повної ізоляції Білорусі", - додав Камінські.

Зазначається, що Польща також звинуватила Білорусь у штучному створенні мігрантської кризи на кордоні, доставляючи літаками людей з Близького Сходу та Африки та намагаючись переправити їх через кордон. Білорусь неодноразово заперечувала це.

Нагадаємо, "вагнерівці", які навчають військовослужбовців збройних сил Республіки Білорусь, готові приймати вояк до лав ПВК "Вагнер", але однією з умов контракту є готовність до участі в бойових діях на території сусідніх держав, зокрема Польщі та Литви.