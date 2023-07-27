Польша, Латвия и Литва закроют границы с Беларусью в случае угрозы со стороны "вагнеровцев"

Польша, Литва и Латвия планируют совместно принять решение о закрытии своих границ с Беларусью, если на их границе состоятся провокации с участием группы Вагнера.

Об этом сообщает Reuters.

"Несомненно, если будут серьезные инциденты с участием группы Вагнера на границах НАТО и стран ЕС, таких как Польша, Литва или Латвия, мы, несомненно, предпримем совместные меры", - сказал министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский.

Польша, которая является членом НАТО, 19 июля решила перебросить военные части на восток после того, как наемники "Вагнера" начали тренировать белорусский спецназ в нескольких милях от ее границы. Два дня спустя президент Владимир Путин обвинил Польшу в территориальных амбициях в бывшем Советском Союзе и заявил, что любая агрессия против Беларуси будет считаться нападением на Россию.

При этом дорожное движение между Польшей и Беларусью приостановлено с февраля на фоне ухудшения отношений между двумя странами.

"Я не исключаю, что если мы решим, что это правильный ответ на данный момент, мы приведем к полной изоляции Беларуси", - добавил Каминский.

Польша также обвинила Беларусь в искусственном создании мигрантского кризиса на границе, доставляя самолетами людей с Ближнего Востока и Африки и пытаясь переправить их через границу. Беларусь неоднократно отрицала это.

Напомним, "вагнеровцы", обучающие военнослужащих вооруженных сил Республики Беларусь, готовы принимать вояк в ряды ППК "Вагнер", но одним из условий контракта является готовность к участию в боевых действиях на территории соседних государств, в том числе Польши и Литвы.