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В пограничной службе Украины сообщили, сколько "вагнеровцев" уже прибыли в Беларусь
Российские наемники из ЧВК "Вагнер" продолжают прибывать на территорию Беларуси. На сегодня их там около 5 тысяч и они не несут угрозы для Украины.
Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.
"Беларусь продолжает поддерживать Россию, предоставляя свои полигоны, инфраструктуру, в том числе и по размещению российских наемников, а не только подразделений регулярной российской армии. В то же время рядом с нашей границей каких-либо перемещений или техники или личного состава разных подразделений мы не наблюдаем", – отметил он.
По его словам, ситуация на границе Украины с Беларуссю остается полностью контролируемой. Украинская разведка отслеживает дальнейшую ситуацию, насколько она может измениться и представлять угрозу Украине.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"На данный момент то количество представителей ЧВК "Вагнер" на территории Беларуси значительной угрозы Украине не представляет", - заверил Демченко.
Он также добавил, что "вагнеровцы" в Беларуси могут привлекаться как инструкторы к подготовке подразделений белорусской армии, а также к учениям российских оккупантов, однако, по его словам, их там практически нет.
Перемещение "вагнеровцев" в Беларусь
Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 23 июня сообщил, что его боевики приступили к выполнению поставленных задач по "наведению порядка" в России.
СМИ и собственно Пригожин указывали, что "вагнеровцы" взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже и двигались в направлении Москвы. Глава ЧВК требовал доступа к высшему военному руководству РФ.
На следующий день попытка мятежа была остановлена. Это произошло после разговора Пригожина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Стороны договорились, что Пригожин и желающие "вагнеровцы" переместятся в Беларусь.
15 июля украинские пограничники и мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщили, что члены ЧВК начали двигаться с территории России в Беларусь.
В украинском Центре национального сопротивления отмечали, что "вагнеровцы" будут заниматься тренировкой белорусской армии. Эта информация подтвердилась: 20 июля Министерство обороны Беларуси объявило об организации совместных учений белорусских спецназовцев с боевиками ЧВК "Вагнер". Соответствующие мероприятия решили провести на полигоне, расположенном вблизи границы с Польшей.