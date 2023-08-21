В ФСБ призывают Путина уволить Шойгу, ввести военное положение и начать всеобщую мобилизацию, – Bloomberg

Представители ФСБ давят на лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина, требуя снять министра обороны Сергея Шойгу и объявить военное положение и всеобщую мобилизацию.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на людей, приближенных к Кремлю.

Отмечается, что в верхушке российского ФСБ есть группа людей, призывающих российского диктатора перейти к более агрессивному ведению войны.

Как пишет издание, некоторые представители российской элиты были удивлены слабой реакцией Путина на мятеж ЧВК "Вагнер" и последующей неспособностью наказать их предводителя Евгения Пригожина.

Это, по словам собеседников издания, вызвало тревогу среди чиновников по поводу потенциала внутренней борьбы на высоком уровне или дальнейших проблем.

Кроме того, некоторые сторонники жесткой линии в ФСБ поддержали призыв Пригожина, который настаивал на смене военного руководства страны.

По словам пяти источников, сторонники жесткой линии в органах ФСБ хотят замены Шойгу в рамках перехода к более агрессивному способу ведения войны, включая полномасштабную мобилизацию и военное положение.

В то же время, издание отмечает, что пока нет никаких признаков того, что Шойгу отстранят. В свою очередь, политическое руководство РФ расправляется с теми, кто активно критикует военное руководство.

Так, после мятежа "Вагнер" скрылся с публичного поля близкий Пригожину генерал-полковник Суровикин.

Заметим, что Путин накануне президентских выборов в РФ, которые запланированы на 2024 год, боится проводить очередную волну мобилизации и объявлять военное положение.

Но, как отмечает разведка Британии, без новой волны мобилизации РФ не сможет пополнить свою армию.

Мобилизация в России

В сентябре 2022 года лидер страны-агрессора Владимир Путин РФ объявил о частичной мобилизации. Планировали призвать 300 тысяч резервистов-оккупантов.

С начала 2023 г. Минобороны России активизировало схему вербовки российских заключенных для участия в боевых действиях в Украине. Таким образом, Россия пытается увеличить численность своих группировок, избежав новой мобилизации.

По информации британской разведки, российские власти, чтобы отсрочить новую открытую обязательную мобилизацию в стране, нацелились на рабочих-мигрантов из Центральной Азии в РФ для отправки на войну.

Также российские захватчики с начала 2022 года принудительно мобилизовали в свою армию от 55 тыс. до 60 тыс. мужчин на оккупированных территориях Украины.