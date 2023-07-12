Розвідка Британії повідомила, як заколот у РФ вплинув на долю російських генералів

Після заколоту засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина низка російських генералів зникла з публічного простору. Зокрема, на другий план посунули генерала Сергія Суровікіна.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Як зазначається, 10 липня начальник Генштабу РФ генерал Валерій Герасимов вперше виступив на телебаченні після невдалого заколоту "Вагнера" 24 червня.

По відеозв'язку з Герасимовим був проведений інструктаж керівника штабу Повітряно-космічних сил РФ генерал-полковника Віктора Афзалова. За даними розвідки, Афзалов перебуває на посаді не менше чотирьох років, але, ймовірно, це його перша публічна поява з Герасимовим.

"Афзалов є заступником командувача Повітряно-космічними силами Росії генерала Сергія Суровікіна. Підвищення суспільного авторитету Афзалова, у той час як місцеперебування Суровікіна залишається незрозумілим, надає додаткової ваги гіпотезі про те, що Суровікін був усунений після заколоту", - йдеться у повідомленні.

Невдалий заколот ПВК "Вагнер" в РФ

Засновник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин 23 червня повідомив, що його бойовики розпочали виконання поставлених завдань щодо "наведення ладу в країні". У ніч проти 24 червня найманці увійшли до Ростова-на-Дону, після чого частина їх пішла "маршем" на Москву.

Увечері того ж дня після переговорів з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком засновник ПВК Вагнер заявив, що його бійці "йдуть у зворотному напрямку до польових таборів згідно з планом". Сам Пригожин виїхав у Білорусь.

Що стосується бойовиків ПВК, то російські опозиційні ЗМІ повідомляли про початок будівництва тренувальних таборів для "вагнерівців" у білоруських Осиповичах, що за 200 км від кордону з Україною. Однак у Держприкордонслужбі України вказували, що поки не фіксують будівництва таких баз.

Після цього ЗМІ повідомили, що заступника командувача окупаційним угрупованням в Україні, генерала Сергія Суровікіна затримали, тому що вважають його прихильником заколоту засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.