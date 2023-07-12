Разведка Британии сообщила, как мятеж в РФ повлиял на судьбу российских генералов

После мятежа основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина ряд российских генералов исчезли из публичного пространства. В частности, на второй план подвинули генерала Сергея Суровикина.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Как отмечается, 10 июля начальник Генштаба РФ генерал Валерий Герасимов впервые выступил на телевидении после неудачного мятежа "Вагнера" 24 июня.

По видеосвязи с Герасимовым был произведен инструктаж начальника штаба Воздушно-космических сил РФ генерал-полковника Виктора Афзалова. По данным разведки, Афзалов занимает должность не менее четырех лет, но, вероятно, это его первое публичное появление с Герасимовым.

"Афзалов является заместителем командующего Воздушно-космическими силами России генерала Сергея Суровикина. Повышение общественного авторитета Афзалова, в то время как местонахождение Суровикина остается непонятным, придает дополнительный вес гипотезе о том, что Суровикин был устранен после мятежа", - говорится в сообщении.

Неудачный мятеж ППК "Вагнер" в РФ

Напомним, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 23 июня сообщил, что его боевики приступили к выполнению поставленных задач по "наведению порядка в стране".

В ночь на 24 июня наемники вошли в Ростов-на-Дону, после чего часть их пошла "маршем" на Москву.

Вечером того же дня после переговоров с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко основатель ЧВК Вагнер заявил, что его бойцы " идут в обратном направлении к полевым лагерям согласно плану". Сам Пригожин уехал в Белоруссию.

Что касается боевиков ЧВК, то российские оппозиционные СМИ сообщали о начале строительства тренировочных лагерей для "вагнеровцев" в белорусских Осиповичах, в 200 км от границы с Украиной. Однако в Госпогранслужбе Украины указывали, что пока не фиксируют строительство таких баз.

После этого СМИ сообщили, что заместителя командующего оккупационной группировкой в Украине генерала Сергея Суровикина задержали, потому что считают его сторонником мятежа основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.