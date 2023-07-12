В РФ на фоне саммита НАТО пытаются представить контрнаступление Украины как провал, - ISW

Министр обороны страны-агрессора РФ Сергей Шойгу убеждает, что контрнаступление ВСУ не является эффективным, несмотря на предписание Кремля не преуменьшать результаты наступления и не преувеличивать российские успехи.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW)

Отмечается, что 11 июля Шойгу неправдоподобно заявил, что с начала контрнаступательных операций 4 июня украинские войска потеряли 26 тысяч военнослужащих и 1244 танка и БМП.

Шойгу также пытался представить возможные украинские усилия по блокированию на юге Украины как столь же неэффективные, утверждая, что российское ПВО перехватило 176 ракет HIMARS и 27 крылатых ракет Storm Shadow с начала контрнаступления.

"Сообщения Минобороны России о потерях украинцев, вероятно, очень завышены, и даже российские блогеры недавно обвинили Минобороны в том, что оно считает удары по уже поврежденным и уничтоженным машинам новыми потерями украинской техники", - отмечают в ISW.

Там добавляют, что риторика Шойгу по поводу украинского контрнаступления значительно противоречит обнародованным СМИ указаниям Кремля, предписывающим российским государственным СМИ не преуменьшать контрнаступление и не преувеличивать успехи России.

"Возможно, Шойгу все больше игнорирует установленные указания Кремля по освещению контрнаступления, чтобы возобновить усилия изобразить МО как эффективного менеджера войны в Украине после неудачного мятежа ЧВК "Вагнера"", - считают аналитики.

Они отмечают, что реакция Кремля и российских военных блоггеров на первый день саммита НАТО была относительно сдержанной.

Представитель Кремля Дмитрий Песков предсказуемо неоднозначно оценил первый день саммита НАТО, жалуясь, что саммит носит "выраженный, концентрированный антироссийский характер".

Песков повторил шаблонную риторику о том, как Запад продолжает военную помощь Украине, а обещанное будущее членство в НАТО приведет к тяжелым последствиям.

В свою очередь, российские блоггеры выразили всеобщее недовольство новыми поставками оружия в Украину, но не выразили серьезной реакции.

"Вероятно, пропагандисты ожидают реакции на основные события, которые пройдут на второй день саммита, когда 12 июля состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом", - отмечают аналитики.

Напомним, с начала украинского контрнаступления 4 июня аналитики Института изучения войны (ISW) подсчитали на основе собственных данных о рельефе местности, что украинские военные отвоевали примерно 253 квадратных километра территории .